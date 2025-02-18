Какими были вокзалы на западе Украины во времена Австро-Венгрии: исторические фото

В конце XIX и начале XX века железнодорожный транспорт стал основным в Галичине, способствуя интенсивному развитию городских территорий и увеличению грузовых и пассажирских перевозок. Железнодорожные станции как стратегические объекты инфраструктуры часто становились объектами разрушений во время войн, ведь контроль над ними давал существенное военное преимущество.

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История старинных вокзалов Галичины сохранилась на фотографиях, что дает возможность погрузиться в атмосферу прошлого.

Галицкая Трансверсальная железная дорога

Была важной транспортной артерией Австро-Венгрии, соединявшей Краков и Чадцу с Гусятином. Железная дорога имела стратегическое значение, выполняя милитарную функцию и обеспечивая транспортное сообщение между западными и восточными регионами для обороны от России. Ее строительство началось на основе уже имеющихся участков железных дорог и продолжалось с 1884 по 1885 год, включая важные ответвления и новые линии в Карпатах. Главными станциями были Живец, Новый Санч, Сенок и Станислав. После Второй мировой войны, из-за смены границ, движение по железной дороге было приостановлено, а часть пути разобрана.

Львовский вокзал

Самым старым вокзалом на территории Украины главный вокзал Львова, открытый 4 ноября 1861 года. С ростом пассажиропотока станция нуждалась в расширении, поэтому в начале XX века было построено новое здание.

Львовский вокзал был открыт 26 марта 1904 года и стал одним из самых современных в Европе того времени. Сооружение испытало значительные разрушения во время Первой мировой войны, польско-украинской войны и Второй мировой войны, в частности от бомбардировок, после чего ее восстановление длилось до 1957 года. В 2003 году вокзал был реставрирован к 100-летию, а во время полномасштабной российской войны в 2022 году стал важным транспортным узлом, обслуживая до 130 тысяч пассажиров в день.

Во Львове существовали и другие железнодорожные станции, в частности, станция Лычаков, построенная в 1906 году, откуда львовяне выезжали на выходные и на летние каникулы. Впоследствии эта станция была превращена в жилой дом, став еще одним свидетелем истории города.

Вокзалы крупных городов Украины поражали своей архитектурной роскошью. В частности, Тернопольский вокзал, построенный в начале XX века, оснастили водоснабжением, центральным отоплением и освещением от собственного генератора.

Фасад здания украшало большое зеркальное круглое окно.

К сожалению, в 1944 году здание было разрушено, восстановление продолжалось до 1952 года, однако здание представилось уже в измененном виде.

Ивано-Франковский вокзал

Современный Ивано-Франковск — важный железнодорожный узел, являющийся главной станцией Ивано-Франковской дирекции Львовской железной дороги, расположенный на пересечении линий Ходоров — Хриплин и Ивано-Франковск — Стрый. Вокзал был открыт в 1866 году как часть Львовско-Черновицко-Ясской железной дороги, а уже в начале 1890-х годов город стал важным транспортным узлом. В 1897 году вокзал стал первым сооружением в городе, которое было освещено электрическими лампами. Во время перестройки в 1903-1906 годах вокзал получил новую архитектурную форму, в том числе обширный купол и неоренессансный стиль, ставшие его архитектурными особенностями. В 1999 году вокзал прошел реконструкцию, став современным объектом с обновленными интерьерами и инфраструктурой. Вокзал был важным элементом культурной и исторической жизни, в частности, здесь останавливались выдающиеся личности, среди которых император Франц Иосиф I и композитор Николай Лысенко.

Железная дорога Станиславов - Гусятин

Была построена в Галичине в период с 1882 по 1884 год и имела протяженность 148 км с колеей 1435 мм. Это важная часть Восточно-Галицкой трансверсальной железной дороги, которая обеспечивала сообщение между разными регионами Австро-Венгрии. Проектирование и строительство пути осуществлялись под руководством австрийского инженера Юлиуса Лотта, а строительство мостов и тоннелей выполняли итальянские специалисты. Железная дорога имела сложный профиль, уступавший только путям Карпатами, и включала, в частности, туннель в Нагирянке и мост через реку Днестр близ Нижневы. Движение на линии началось в 1884 году, с регулярными пассажирскими и грузовыми перевозками. В 1940-х годах железная дорога была разрушена нацистами, и восстановление уже не произошло. Сегодня сохранились лишь некоторые фрагменты пути, например, подпорная стенка между деревнями Добромышль и Комаровка.

Пограничные станции и развитие курортов

Броды как пограничный город играли важную роль. Здесь находились таможня и пропускной пункт, а городской вокзал, к сожалению, сильно пострадал во время войны.

Такая же участь постигла и Подволочиск в Тернопольской области, где строительством железной дороги руководил брат австрийского императора.

Железная дорога дала толчок для развития курортов, ведь благодаря ей люди получили возможность путешествовать с комфортом. Горнолыжные курорты в Карпатах, пансионаты и отели начали появляться после прокладки железнодорожных путей, что способствовало развитию туризма в регионе.

К сожалению, некоторые вокзалы, например вокзал в Бучаче, сохранились только на архивных фотографиях, став частью истории, которую мы можем исследовать и помнить.

OBOZ.UA ранее писал об Ивано-Франковске, которым был город 65 лет назад.

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