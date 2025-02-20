Какими были в древности знаменитые Суздальские ряды в Харькове. Фото

Небольшие магазины, расположенные на улице Рождественской близ Центрального рынка, харьковчане иногда называют Суздальскими рядами. Первые упоминания о них датируются 1855 годом. Тогда жена коммерческого советника Екатерина Кузина предложила построить первые каменные магазины недалеко от места, где ныне стоит Благовещенский собор.

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В XIX веке торговые площадки Харькова активно развивались: деревянные постройки постепенно заменялись каменными, однако их внешний вид оставался прежним – традиционные галереи с накрытыми внутренними проходами. В сети появились уникальные архивные фотографии торговых рядов.

Значительная часть торговых объектов принадлежала семье Кузиных и еще около двадцати купцам.

В конце XIX века архитектурный облик Суздальских рядов начал меняться. В 1872 году архитектор Подьяков представил городскому управлению Харькова проект строительства Суздальского гостевого двора, но этот план так и не был реализован.

В начале XX века начались масштабные работы по благоустройству территории Благовещенского рынка. Владельцы торговых лавок начали самостоятельно заказывать архитектурные проекты, что привело к разнообразию стилей. 3 июня 1904 года городская дума, недовольная хаотической застройкой, сочла необходимым сохранить единый архитектурный стиль зданий.

Архитектор Борис Корнеенко предложил новый проект Суздальского двора, реализацию которого ускорил большой пожар в марте 1905 года. Согласно плану, на территории, ограниченной улицей Рождественской, Благовещенской площадью и рынком, предполагалось строительство трехэтажного здания.

Почему же ряды получили название Суздальских? Известно, что одним из основных направлений торговли на местных ярмарках были суздальские товары – мех, красные ткани, московский шелк и парча. Так, на Сергиевской площади появились Московский торговый ряд, Большой Московский отель, а также Шубный ряд. В этом же контексте и закрепилось название суздальских рядов. Сегодня это улица Гостинный Двор.

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