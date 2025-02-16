Каким был центр Днепра в конце ХХ века: архивные фото

Днепр – город с богатой и интересной историей, который всегда являлся важным транспортным и торговым центром. В XVI-XVIII веках территория будущего города принадлежала Запорожской Сечи. Здесь находились казацкие зимовники и слободы, в частности такие, как Новый Кодак, Лоцманская Каменка и Деевка.

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Официальной датой основания города считается 1776 год. После разрушения Екатериной II Сечи, а на месте казацких поселений возник Екатеринослав, который должен стать как "южной столицей" империи. В сети опубликовали уникальные архивные фото Днепра прошлого столетия.

В XIX веке город быстро развивался благодаря выгодному географическому положению, открытию залежей руды и строительству железной дороги. Екатеринослав стал важнейшим промышленным центром, где развивались металлургия, машиностроение и другие отрасли.

В 1926 году Екатеринослав был переименован в Днепропетровск. В XX веке город стал одним из ключевых центров тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса СССР. Здесь размещались крупные заводы, такие как "Южмаш", "Днепровский металлургический завод" и другие.

Днепропетровск стал важным научным и образовательным центром. В известных университетах, институтах и конструкторских бюро разрабатывались космические технологии и ракеты.

В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр в рамках декоммунизации.

Европейская площадь – одно из самых известных мест современного Днепра. Сейчас это уютная пешеходная зона, где можно насладиться живой музыкой, провести время за приятной прогулкой или договориться о встрече. Однако еще 25-30 лет назад этот уголок города выглядел совсем иначе.

В центральной части Днепра, где сегодня находится Европейская площадь, ранее проходила проезжая часть. В 1980-х годах здесь была остановка маршрутных такси, возле которой всегда образовывались длинные очереди.

В 1990-х годах это место превратилось в большой рынок, где размещались торговые павильоны и палатки предпринимателей, занимавшиеся оптовой торговлей. Ассортимент товаров был очень разнообразен – от продуктов питания до одежды. Фактически, это была своеобразная мини-Озерка в самом центре города. Однако активная торговля приводила к значительному накоплению мусора, который загромождал центральную часть Днепра.

В начале 2000-х на площади появились современные торговые центры, а киоски, где раньше продавали водку, уступили место многочисленным кафе. Сама площадь претерпела изменения, превратившись в зону для пешеходов.

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