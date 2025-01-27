Какими были 'небоскребы' Харькова в ХХ веке: исторические фото

Термин "небоскреб" у многих прежде всего ассоциируется с США: Эмпайр-стейт-билдинг, районом Уолл-стрит или бизнес-центрами Чикаго. И хотя во времена СССР небоскребов не было, во многих городах возводили высотки, которые и создавали основную панораму. Харьков в ХХ веке активно развивался, появлялись новые архитектурные эксперименты, среди которых особое место занимали так называемые "небоскребы".

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В отличие от классических американских небоскребов, предназначенных преимущественно для офисов и торговли, харьковские высотки часто совмещали жилищную, административную и культурную функции. В сети обнародовали редкие фото самых высоких построек города.

Госпром – (высота 108 м вместе с телебашней, установленной в 1955 году) – пожалуй, самый известный небоскреб Харькова. Госпром был построен в стиле конструктивизма. На момент строительства это было одно из самых больших административных зданий в Европе.

Казалось бы, всего 13 этажей, 63 метра высотой (без телебашни) – разве это небоскреб? Однако это здание считается визитной карточкой города благодаря своей масштабности, ведь в свое время Госпром был одним из первых советских небоскребов.

Строительство Госпрома началось в 1925 году, когда Харьков был столицей УССР. Проект победил во всесоюзном конкурсе и был реализован по авторству архитекторов Сергея Серафимова, Самуила Кравца и Марка Фельгера.

Особенность этого здания еще и в том, что работы велись вручную (правда, к окончанию работа уже была автоматизирована на 2/3). Котлован невероятных размеров пришлось рыть лопатами. Рабочие работали круглосуточно, в 3 смены, имея под рукой только телеги, ноши, лопаты и топоры.

Здание предназначалось для размещения различных государственных учреждений, поэтому его планирование было максимально рациональным. Госпром должен стать своеобразным символом новой эры. Его архитектура отражала идеи индустриализации, рационализма и прогресса. Строительство велось ускоренными темпами и заняло менее 3 лет.

Дом Проектов или Домпроектстрой – один из первых небоскребов Украины и Харькова. Его высота достигает 66 м.

Строительство Дома Проектов началось в 1930 году. Победителями конкурса избрали архитекторов Сергея Серафимова и Марию Зандберг. Здание было построено в стиле конструктивизма, характеризующегося лаконичными формами, большими окнами и отсутствием излишних декоративных элементов.

Строили Дом Проектов, как и Госпром, из монолитного железобетона, но с деревянным перекрытием этажей. Завершилось строительство 14-этажного "гиганта" в 1932 году. В годы Второй мировой здание было сожжено, а также разрушено южное крыло.

Дом со шпилем – это одна из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей Харькова, ставшая символом города. Это монументальное сооружение, построенное в стиле сталинского ампира, привлекает внимание своим величеством и необычной формой.

Строительство началось в 1950-х годах на месте, где раньше размещались разрушенные во время Второго мирового здания. Инициатором строительства был Харьковский турбинный завод, который планировал обеспечить своих работников жильем. Здание имеет 11 этажей и высокий шпиль, благодаря которому получил свое название.

На протяжении многих лет на первом этаже дома располагался большой книжный магазин.

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