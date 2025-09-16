Какими были Черкассы в 50-х: архивные фото

Черкассы – город с богатой историей, известный еще с конца XIV века. На протяжении веков он играл заметную роль в становлении украинской государственности. Здесь формировалось казачество, а жители принимали активное участие в освободительных движениях – от Хмельниччины до Колиивщины.

В сети обнародовали уникальные архивные фото. Фотографии датированы серединой прошлого века.

Послевоенные 1950-е годы стали для города временем восстановления и масштабных изменений. В 1954 году Черкассы получили новый статус – административного центра самой молодой тогда области в УССР. Это решение определило дальнейшее развитие города: он начал быстро расти, превращаясь в промышленный и культурный центр региона.

В этот период активно развивались химическая, машиностроительная, приборостроительная и пищевая промышленность. Уже в начале 1960-х был возведен крупнейший в стране завод по производству азотных удобрений.

Город расположен на живописном правом берегу Днепра, где в середине ХХ века создали Кременчугское водохранилище. Его строительство изменило облик региона: в 1961 году появился один из самых длинных инженерных объектов страны – мост-дамба длиной почти 15 км, соединивший берега Черкасского моря.

Рельеф исторической части Черкасс в 1950-х формировали Замковая гора и овраги в районе Сосновки. В то же время советская урбанизация значительно повлияла на облик города: строительство 1960-х годов привело к уничтожению Свято-Троицкого храма, археологического городища и культурных слоев на Замковой горе. Именно там впоследствии появился мемориальный комплекс "Холм Славы".

