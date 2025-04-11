Каким Запорожье было в 1940-х: исторические фото

Запорожье – один из ведущих промышленных и культурных центров юга Украины. Город имеет мощную базу машиностроения, черной и цветной металлургии, химической и строительной промышленности.

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В сети обнародовали архивные фотографии 1940-х годов, отражающие послевоенное восстановление. Эти фото являются ценным историческим источником, иллюстрирующим, как менялось городское пространство в те годы.

До 1921 года город назывался Александровск – от названия Александровской крепости, заложенной в 1770 году. 15 марта 1921 года его официально переименовали в Запорожье, то есть город "за порогами". Новое название соответствовало историческим особенностям региона – до построения Днепровской ГЭС в 1932 году на этом участке Днепра размещались природные пороги.

До начала войны Запорожье стало одним из мощнейших промышленных центров Украины. Были построены крупные предприятия: "Запорожсталь", заводы ферросплавов, алюминиевый, коксохимический, инструментальной стали ("Днепроспецсталь"), которые вместе с Днепрогэсом создавали индустриальное ядро города.

Запорожье находилось под немецкой оккупацией с октября 1941 по октябрь 1943 года. За это время город претерпел значительные разрушения. В августе 1941 года советские войска взорвали дамбу Днепровской ГЭС, что повлекло за собой мощную волну, в результате которой погибли тысячи человек. Во время оккупации были уничтожены многие жилые дома, инфраструктурные объекты и предприятия.

После освобождения города в октябре 1943 году началось активное восстановление. В 1940-х годах в Запорожье разворачивается масштабное строительство: ремонтируются дороги, возобновляются заводы, возводятся жилые кварталы.

В 1949 году был разработан проект объединения центральных улиц Старого и Нового Запорожья в единый проспект. Сегодня это проспект Соборный. Проспект Металлургов, заложенный в 1929 году как аллея Энтузиастов, в годы оккупации назывался проспект Тараса Шевченко, а свое современное название получил в 1961 году.

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