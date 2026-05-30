Каким Ужгород был в XIX веке: древнее фото

Ужгород в XIX веке был небольшим, но важным городом на пересечении культур, языков и торговых путей Центральной Европы. Давние фото позволяют увидеть его еще до масштабной модернизации ХХ века.

В то время город находился в составе Венгерского королевства, а впоследствии – Австро-Венгерской империи. Здесь рядом существовали славянские, венгерские, немецкие и еврейские традиции. В сети обнародовали редкие архивные фотографии города.

Ужгород считают одним из древнейших городов Украины. Он расположен на берегах реки Уж и имеет историю, насчитывающую более тысячи лет. Археологические находки свидетельствуют, что территория современного Ужгорода была заселена еще в Х–XI веках. Поселение имело важное стратегическое значение, ведь контролировало торговые пути и пограничные рубежи.

С XI века город входил в состав Венгерского королевства. Впоследствии он стал частью Австро-Венгерской империи. Это повлияло на его архитектуру, культуру, городское управление и повседневную жизнь.

В XIX веке Ужгород постепенно формировался как региональный административный и культурный центр Закарпатья. Здесь работали учреждения, развивались образование, торговля, ремесла и общественная жизнь.

Архитектурный образ Ужгорода состоял из различных исторических наслоений. Средневековые фортификационные черты сочетались с барочными храмами и более новыми общественными сооружениями.

Ужгородский замок оставался одним из главных символов города. Рядом с ним развивалась городская застройка, появлялись административные здания, учебные заведения, торговые помещения и жилые дома.

После распада Австро-Венгерской империи в 1918–1919 годах Ужгород вошел в состав новообразованной Чехословацкой республики. Для города это стал период модернизации, развития образования, книгопечатания, общественной жизни и новой архитектуры.

В 1938 году, после Первого Венского арбитража, Ужгород вместе с частью южного Закарпатья отошел к Венгрии. В годы Второй мировой войны Ужгород долгое время оставался тыловым городом. В октябре 1944 года началась эвакуация венгерских военных и гражданских структур, а 27 октября город заняли советские войска.

