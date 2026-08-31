Каким было Ривне в 80-х: архивное фото города

В сети появилось архивное фото Ривне, сделанное в начале 1980-х годов. На снимке можно увидеть, как выглядела одна из центральных частей города несколько десятилетий назад.

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В кадр попало здание, где сейчас располагается Ривненская областная государственная администрация. В советский период это здание имело совсем другое назначение и было важным центром партийного управления областью.

Старый снимок опубликовали в социальной сети Facebook. На фотографии запечатлен вид на здание современной Ривненской областной государственной администрации с улицы Директории, которая в советское время называлась улицей Плеханова.

Архивная фотография позволяет сравнить современный облик Ривне с тем, каким город был более четырех десятилетий назад. В тот период здание имело политическое значение, ведь именно здесь размещался Ровенский областной комитет Коммунистической партии Украины.

Обком был органом, руководившим областной партийной организацией и игравшим ключевую роль в системе советского управления. В таком статусе он функционировал на протяжении всего существования Ривненской области в составе УССР.

Ривненская область была образована 27 ноября 1939 года после присоединения западноукраинских земель к Украинской ССР. Дальнейшая история региона была тесно связана с событиями Второй мировой войны и сменами политической власти.

Во время нацистской оккупации Ривне стало административным центром рейхскомиссариата "Украина". В этот период на территории края также действовали украинские освободительные силы, в частности подразделения Украинской повстанческой армии.

После восстановления советской власти город вновь стал важным административным центром области. В последующие десятилетия Ривне активно развивалось, а административное здание, запечатленное на архивной фотографии, оставалось одним из ключевых центров управления регионом.

Сегодня в этом здании работает Ривненская областная государственная администрация. После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года она функционирует в статусе областной военной администрации.

Архивные фотографии позволяют не только увидеть, как менялась городская архитектура, но и вспомнить различные исторические этапы, которые пережили Ривне. Опубликованный снимок стал своеобразным визуальным путешествием в город начала 1980-х годов, когда знакомое сегодня административное здание было частью совершенно другой политической эпохи.

OBOZ.UA показывал снимок наводнения, обрушившегося на город Ривне в 80-х годах.

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