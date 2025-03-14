Каким был знаменитый Вал в Чернигове более ста лет назад: архивное фото

Черниговский вал – система оборонных укреплений, которая существовала в Чернигове в древнерусские времена. Он состоял из валов, рвов и других фортификационных сооружений, защищавших город от нападений врагов.

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Недавно в онлайн-сообществе "Родной город Чернигов" появилось раритетное фото, позволяющее заглянуть в прошлое города более ста лет назад. Это изображение, сделанное в 1890 году Александром Близнюком, дает представление об облике Черниговского Вала в период, когда на территории города еще не было современных изменений.

Впечатляет, как на фото видны важные архитектурные объекты, среди которых Коллегиум, Спасо-Преображенский и Борисо-Глебский соборы, а также интересные детали, такие как забор у соборов и отсутствие пушек на Валу, появившихся только позже.

Черниговский Вал: что известно

Черниговский Вал имеет богатый исторический контекст и важную часть истории города. Начало его возведения достигает VII–XIII веков, когда на правом берегу Десны была создана укрепленная территория, которая имела важное стратегическое значение. Первоначально этот Вал был центральной частью Чернигова, игравшей важную роль в политической и религиозной жизни Чернигово-Северской земли.

Вал стал основной крепостью города, окруженной глубокими рвами и высокими земляными валами. Это укрепление имело три ворота: Киевские, Водяные и Погорелые. Через Киевские ворота проходил путь в столицу Киевской Руси, а два других служили важными стратегическими воротами для защиты от врагов. Отметим, что на этих землях началось строительство Спасского собора - одного из древнейших каменных храмов.

В XII–XIII веках Чернигов переживает период своего наибольшего подъема, когда город достигает своей самой большой площади. Детинец Чернигова расширяется, и на тот момент город уже был одним из самых больших в Европе, площадью более 450 гектаров. В это время Чернигов активно развивался, что свидетельствует о важности этого города в политической и культурной картине Киевской Руси.

Однако слава Черниговской крепости была прервана в 1239 году, когда город был разгромлен монголо-татарскими войсками. После осады Чернигов оказался в руинах, и на долгое время восстановление стало невозможным. Лишь спустя несколько столетий, в середине XIV века, литовский князь Витовт приступил к восстановлению города, включая восстановление укреплений и строительство нового замка.

Во времена Гетманщины Чернигов также играл немаловажную роль в развитии казацкого государства. Город стал административным и политическим центром Черниговского полка, где были сооружены новые важные здания.

Современный Черниговский Вал – это не только часть истории города, но и важная культурная зона для жителей Чернигова. В середине XIX века на месте старинной крепости был заложен парк, ставший впоследствии Центральным парком культуры и отдыха им. М. М. Коцюбинского. Сейчас эта территория входит в состав Черниговского архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", сохраняя важные архитектурные памятки для последующих поколений.

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