Каким был Ужгород в старину: атмосферная подборка фотографий

Ужгород – один из древнейших городов Украины, история которого насчитывает более тысячи лет. Расположенный на берегах реки Уж город в разное время входил в состав нескольких государств, а смена эпох и культур оставила заметный след в его архитектуре, традициях и городской жизни.

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Старые фотографии позволяют увидеть Ужгород таким, каким он был около ста лет назад: с небольшими уютными улочками, исторической застройкой, площадями, кафе и зданиями, часть которых сохранилась до наших дней.

Археологические исследования свидетельствуют, что территория современного города была заселена по крайней мере в X–XI веках. Поселение имело важное стратегическое значение, поскольку располагалось вблизи торговых путей и границ.

На протяжении веков Ужгород находился под властью Венгерского королевства, а впоследствии – Габсбургской монархии и Австро-Венгрии. Значительную роль в развитии города сыграл род Другетов, владевший Ужгородом на протяжении нескольких веков. С ним, в частности, связывают перестройку и укрепление Ужгородского замка.

В начале ХХ века город уже был важным административным и культурным центром Закарпатья. Здесь проживали представители разных народов и конфессий, а в городском пространстве соседствовали памятники более древних эпох, архитектура эпохи барокко и новые общественные и жилые здания.

Особенно заметно Ужгород изменился в межвоенный период. После распада Австро-Венгрии город вместе с Подкарпатской Русью вошел в состав Чехословакии. В 1920–1930-х годах здесь активно строились новые административные кварталы, развивались образование, пресса и общественная жизнь.

В ноябре 1938 года, после Первого Венского арбитража, Ужгород и часть южного Закарпатья перешли под контроль Венгрии. В последующие годы город жил уже в условиях Второй мировой войны. Венгрия была союзницей нацистской Германии и в 1940 году присоединилась к Тройному пакту.

27 октября 1944 года в город вошли советские войска. Во время отступления были повреждены и разрушены мосты через Уж, а часть городских зданий использовалась для военных нужд и госпиталей.

После окончания войны Закарпатье было присоединено к Украинской ССР. Наряду с исторической застройкой постепенно появлялись новые жилые районы и общественные здания.

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