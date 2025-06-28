Каким был старый Луцк: архивные кадры
В послевоенный период Луцк начал постепенно восстанавливаться после масштабных разрушений Второй мировой войны. Восстановление охватило как жилой фонд, так и административные здания.
Уже в 1950-х годах началось целенаправленное формирование нового городского пространства согласно генеральному плану. В сети обнародовали архивные фото Луцка.
Один из ключевых этапов реконструкции – создание проспекта Воли, который с 1950-х годов начали застраивать как главную улицу Луцка. Одновременно была определена и центральная площадь города – современная Театральная площадь.
Архитектурное оформление подчинялось требованиям времени: проекты выполнялись в стиле сталинского ампира, который сочетал элементы классицизма с типичными советскими решениями.
Центральным объектом площади стало административное здание областного комитета и областного исполнительного комитета, возведенное в 1954 году. Рядом возвели две пары жилых домов-близнецов.
В середине 1950-х был заложен Парк культуры и отдыха имени Леси Украинки, площадь которого превышала 100 гектаров. Парк стал важным социальным пространством города, местом отдыха для жителей и гостей.
В 1960-1970-х годах Луцк активно расширялся. Вокруг исторического центра возникали новые микрорайоны с типичной советской застройкой, детсадами, школами, магазинами. В этот период город приобрел черты современного административного и культурного центра.
В то же время внимание начали уделять и культурному наследию. В 1960-х годах была начата реставрация замка Любарта, одного из главных символов Луцка.
Также OBOZ.UA рассказывал, какой была Полтава в 1960-х.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.