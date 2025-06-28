Каким был старый Луцк: архивные кадры

В послевоенный период Луцк начал постепенно восстанавливаться после масштабных разрушений Второй мировой войны. Восстановление охватило как жилой фонд, так и административные здания.

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Уже в 1950-х годах началось целенаправленное формирование нового городского пространства согласно генеральному плану. В сети обнародовали архивные фото Луцка.

Один из ключевых этапов реконструкции – создание проспекта Воли, который с 1950-х годов начали застраивать как главную улицу Луцка. Одновременно была определена и центральная площадь города – современная Театральная площадь.

Архитектурное оформление подчинялось требованиям времени: проекты выполнялись в стиле сталинского ампира, который сочетал элементы классицизма с типичными советскими решениями.

Центральным объектом площади стало административное здание областного комитета и областного исполнительного комитета, возведенное в 1954 году. Рядом возвели две пары жилых домов-близнецов.

В середине 1950-х был заложен Парк культуры и отдыха имени Леси Украинки, площадь которого превышала 100 гектаров. Парк стал важным социальным пространством города, местом отдыха для жителей и гостей.

В 1960-1970-х годах Луцк активно расширялся. Вокруг исторического центра возникали новые микрорайоны с типичной советской застройкой, детсадами, школами, магазинами. В этот период город приобрел черты современного административного и культурного центра.

В то же время внимание начали уделять и культурному наследию. В 1960-х годах была начата реставрация замка Любарта, одного из главных символов Луцка.

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