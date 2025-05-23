Каким был речной вокзал в Чернигове: фото 50-х годов

Речной вокзал в Чернигове когда-то был оживленным центром жизни города, который связывал его с другими населенными пунктами речными путями. Фотографии 50-х годов прошлого века свидетельствуют о его значительной роли в пассажирских и грузовых перевозках.

Видео дня

Это сооружение, символизирующее связь Чернигова с широким водным миром, играло ключевую роль в торговле и путешествиях. История речного сообщения на Десне - это неотъемлемая часть прошлого Чернигова, которая уходит своими корнями вглубь веков. Удобный и доступный водный транспорт был жизненно важным для экономического и социального развития города.

OBOZ.UA предлагает посмотреть, каким был Черниговский речной вокзал в 50-х годах прошлого века.

История черниговской пристани, а впоследствии и речного порта, тесно связана с этапами развития самого города. По утверждениям некоторых исследователей, еще князья и воины использовали это место для своих нужд. Примерно с XII века черниговская пристань уже на постоянной основе обслуживала грузовые и пассажирские перевозки. Речное судоходство в то время обеспечивало критически важные возможности для торговли, товарообмена и передвижения, особенно в теплое время года.

Настоящая речная пристань в Чернигове начала функционировать в конце XVIII века, когда Десна стала главной водной артерией, соединяющей город с другими регионами. Первый пароход появился на Десне в 1846 году, а регулярное судоходство началось в 1860-х годах. Навигация длилась около восьми месяцев - с конца марта до начала ноября. Путешествие водным путем в Киев занимало 13 часов, а обратный путь против течения - на три часа дольше. Цена билета в начале XX века составляла 3 рубля для первого класса, что делало речной транспорт самым доступным видом передвижения.

В 1860 году пристань была значительно расширена и обновлена, разместившись у подножия Вала, где впоследствии и возник речной порт. Она обслуживала как пассажирские, так и грузовые суда, включая баржи на гребном и парусном ходу. В начале XX века пароходное сообщение между Черниговом и Киевом значительно улучшилось, появились промежуточные причалы, а путешествие было вдвое дешевле, чем по железной дороге.

В 1898 году пароходы начали курсировать по регулярному маршруту Чернигов - Новгород-Северский - Чернигов, используя, в частности, большой пароход "Чикаго". В связи с интенсификацией перевозок, в начале XX века были разграничены пристани: пассажирская переместилась выше по течению, а грузовая осталась традиционно ниже. Первый двухэтажный Черниговский речной вокзал с кафетерием и рестораном был построен в 1935 году, превратив Чернигов в значительный портовый город.

После Второй мировой войны, в начале 1950-х годов, на территории речной пристани появился новый, второй по счету, речной вокзал, который имел характерную форму корабля. Именно отсюда начались регулярные пассажирские рейсы теплохода "Чернигов-Киев", а впоследствии - скоростные суда на подводных крыльях, такие как "Ракета" и "Заря". Речной порт в Чернигове был основан в августе 1964 года, став важным элементом транспортной инфраструктуры УССР.

1960-е и 1970-е годы считаются "золотым временем" в истории Черниговского речного порта. Предприятие активно транспортировало строительные материалы по Десне, Днепру и Дунаю, а также выполняло судоремонтные работы. Продолжительность навигации достигала 240 дней в году, а порт мог принимать грузовые суда с осадкой до 1,6 метра и длиной до 75 метров, перерабатывая до 0,5 миллиона тонн грузов ежегодно.

В начале 1980-х годов было принято решение о строительстве нового, третьего по счету, Черниговского речного вокзала. Это здание в футуристическом стиле голубого цвета, площадью 6766 квадратных метров, стало одним из самых интересных сооружений речных вокзалов, сохранившихся в Украине.

Однако с наступлением независимости Украины и экономическими трудностями, деятельность порта начала приходить в упадок. В 1993 году было создано ОАО "Черниговский речной порт", но это не изменило ситуацию. Товарооборот постоянно уменьшался, и к 2012 году ОАО "Черниговский речной порт" фактически прекратил свою деятельность.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии, каким был Чернигов столетие назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.