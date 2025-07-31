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Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Алина Милсент
История городов Украины
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Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Нежин – один из древнейших городов Украины, который упоминается еще в "Повести временных лет" по Ипатьевскому списку. В летописи говорится о междоусобной битве князей на Нежатиной ниве – именно так в источниках упоминается территория современного Нежина.

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Сегодня Нежин часто называют "музеем под открытым небом": в городе сохранилось множество архитектурных памятников, церквей, старинных улиц и зданий. В то же время многие исторические сооружения не дожили до наших дней – их можно увидеть только на старых фотографиях. В сети появились уникальные архивные фото прошлого века.

Уникальные фото начала ХХ века открывают перед нами тогдашний Нежин – еще без асфальта, с базарными рядами, деревянными мостами и колокольнями, которых давно уже нет.

Горб и Покровская церковь

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Одна из исторических частей Базарной площади носила название Горб. Это был вид со стороны Покровской церкви. Ныне эта местность – часть улицы Покровской.

Базарная площадь. Торговые ряды. 1910 год

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Фотография 1910 года демонстрирует активную торговую жизнь Нежина на пересечении улиц Гоголя и Московской. Эта площадь была сердцем городского базара – здесь бурлила торговля, приезжали купцы и местные ремесленники.

Река Остер возле Базарного моста

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

На фото начала ХХ века можно увидеть реку Остер – именно у Базарного моста, который вел в центральную часть города. Это место сохранило свою важную роль в городском ландшафте и до сих пор.

Базарный мост и колокольня Спасо-Преображенской церкви

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото
Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Сегодня колокольня Спасо-Преображенской церкви не сохранилась, однако ее можно увидеть на фото того периода. Это была одна из архитектурных доминант старого Нежина.

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Богоявленская (Замковая) церковь. 1907 год

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Эта церковь стояла на территории древнего замчища. На фото 1907 года она предстает во всей своей красе – пример традиционной казацкой сакральной архитектуры Левобережной Украины.

Введенский женский монастырь

Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Еще одна важная святыня города – Введенский монастырь. На старых фото можно увидеть его корпуса, храмы и даже почувствовать монашескую тишину, которая царила в этом духовном центре.

Эти редкие снимки сохраняют не только вид города более ста лет назад, но и дух той эпохи. Нежин был историческим центром и живым центром культуры, духовности и торговли.

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