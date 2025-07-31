Каким был Нежин более 100 лет назад: исторические фото

Нежин – один из древнейших городов Украины, который упоминается еще в "Повести временных лет" по Ипатьевскому списку. В летописи говорится о междоусобной битве князей на Нежатиной ниве – именно так в источниках упоминается территория современного Нежина.

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Сегодня Нежин часто называют "музеем под открытым небом": в городе сохранилось множество архитектурных памятников, церквей, старинных улиц и зданий. В то же время многие исторические сооружения не дожили до наших дней – их можно увидеть только на старых фотографиях. В сети появились уникальные архивные фото прошлого века.

Уникальные фото начала ХХ века открывают перед нами тогдашний Нежин – еще без асфальта, с базарными рядами, деревянными мостами и колокольнями, которых давно уже нет.

Горб и Покровская церковь

Одна из исторических частей Базарной площади носила название Горб. Это был вид со стороны Покровской церкви. Ныне эта местность – часть улицы Покровской.

Базарная площадь. Торговые ряды. 1910 год

Фотография 1910 года демонстрирует активную торговую жизнь Нежина на пересечении улиц Гоголя и Московской. Эта площадь была сердцем городского базара – здесь бурлила торговля, приезжали купцы и местные ремесленники.

Река Остер возле Базарного моста

На фото начала ХХ века можно увидеть реку Остер – именно у Базарного моста, который вел в центральную часть города. Это место сохранило свою важную роль в городском ландшафте и до сих пор.

Базарный мост и колокольня Спасо-Преображенской церкви

Сегодня колокольня Спасо-Преображенской церкви не сохранилась, однако ее можно увидеть на фото того периода. Это была одна из архитектурных доминант старого Нежина.

Богоявленская (Замковая) церковь. 1907 год

Эта церковь стояла на территории древнего замчища. На фото 1907 года она предстает во всей своей красе – пример традиционной казацкой сакральной архитектуры Левобережной Украины.

Введенский женский монастырь

Еще одна важная святыня города – Введенский монастырь. На старых фото можно увидеть его корпуса, храмы и даже почувствовать монашескую тишину, которая царила в этом духовном центре.

Эти редкие снимки сохраняют не только вид города более ста лет назад, но и дух той эпохи. Нежин был историческим центром и живым центром культуры, духовности и торговли.

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