Каким был Харьков в 70-х: архивные фото: архивные фото

Харьков издавна был одним из главных центров промышленности, образования и культуры Украины. От слободского казацкого полка до первой столицы и индустриального гиганта советской эпохи, город всегда был в центре исторических событий.

Сегодня Харьков снова проходит тяжелые испытания, но остается символом стойкости, интеллектуальной силы и несокрушимости украинского духа. В сети обнародовали уникальные архивные фото эпохи 1970-х

В декабре 1919 года Харьков стал первой столицей Украины. Это дало мощный импульс для развития промышленности, науки и культуры. В начале 1920-х годов в городе появились дипломатические миссии и консульства, открывались новые предприятия, расширялась сеть школ и научных учреждений.

В 1926 году была проведена реорганизация технологического института, на основе которой появились отдельные Машиностроительный, Химико-технологический и Электротехнический институты. Позже они объединились в Харьковский политехнический институт – ныне один из ведущих вузов страны.

Именно здесь возникли литературные и художественные группировки, ставшие символом эпохи: "Плуг", "Гарт", "Ваплите", ВУСПП. В 1934 году в Харькове был создан Союз писателей Украины.

Город активно развивал театральную инфраструктуру: в 1920 году открылся Театр юного зрителя, в 1923 – Украинский драматический театр им. И. Франко, а в 1926 году из Киева в Харьков перенесли легендарный "Березиль" Леся Курбаса. В те годы Харьков справедливо считался одним из главных центров культурной жизни Украины.

Символом той эпохи стал комплекс зданий Госпрома (1925–1929). Возводились дворцы культуры, новые жилые комплексы. Тогда же расширяли трамвайные линии, запускали автобусные и троллейбусные маршруты.

Вторая мировая война принесла Харькову катастрофические разрушения. Осенью 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. За годы войны Харьков оказался среди наиболее пострадавших городов Европы, значительная часть архитектурного и культурного наследия была уничтожена.

После войны были восстановлены заводы, возведены новые предприятия, отстроен жилой фонд. Появились крупные жилые массивы: Салтовка, Павлово Поле, Новые Дома, Алексеевка, Холодная Гора.

В советские времена Харьков оставался мощным промышленным и научным центром. Город играл ключевую роль в машиностроении, авиационной и военной промышленности. В 1975 году открыли первую линию метро.

