История авиации Черниговщины хранит память о временах, когда путешествие самолетом было доступным и обыденным делом для жителей региона. Аэропорт "Шестовица", названный в честь соседнего села, стал символом инженерного и архитектурного прогресса конца 1980-х годов.

В период своего расцвета аэропорт обеспечивал стабильное сообщение с ключевыми городами Украины и соседних стран. Пассажиры могли быстро добраться до Крыма, Одессы или Львова, пользуясь услугами современного на то время аэровокзала.

Кроме транспортного значения, объект имел большую культурную ценность благодаря уникальному монументальному оформлению. К сожалению, сегодня от былого величия остались лишь архивные воспоминания и разрушенные бетонные конструкции. Долгое время аэродром оставался законсервированным, пока военная агрессия РФ не поставила окончательную точку в его существовании.

История аэропорта "Шестовица"

Эксплуатация аэропорта, расположенного в 18,5 км от Чернигова, началась в октябре 1986 года. Благодаря взлетной полосе длиной 2170 метров аэропорт был способен принимать такие воздушные суда, как Як-40 и Ан-24. Статистика 1988 года: областной центр был соединен прямыми рейсами не только с Полтавой или Симферополем, но и с Москвой, Тулой и Минском.

Интересно, что стоимость перелетов была вполне демократичной: например, билет в Москву стоил 18 рублей, а долететь до Прилук можно было всего за 5 рублей.

Собственный парк предприятия состоял из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2, которые обеспечивали потребности региона. Однако экономические изменения 1990-х привели к постепенному упадку, и в 2002 году аэропорт официально прекратил свою работу.

Художественное наследие под прицелом врага

Кроме своей авиационной роли, "Шестовица" была настоящим музеем под открытым небом благодаря работам Владимира Зинченко. Заслуженный деятель искусств украсил фасад здания восемью мозаичными панно на историческую тематику, которые считались образцами украинского монументализма. Внутри терминала также хранились керамические произведения и гипсовые рельефы, созданные местными мастерами и скульпторами.

Художественные сокровища пережили десятилетия забвения, но не устояли перед российскими обстрелами в 2022 году. Во время наступления оккупационных войск здание аэропорта было фактически стерто с лица земли, что привело к потере шести из восьми уникальных мозаик.

Сейчас состояние конструкций является аварийным, что делает невозможным проведение любых работ по демонтажу и спасению уцелевших фрагментов украинского культурного наследия.

