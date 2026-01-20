Чернигов в 60-х: в сети показали День авиации в городе

Во времена СССР украинский Чернигов был одним из важных центров для советской авиации. Хотя своих авиазаводов здесь не было, город славился Черниговским высшим военным авиационным училищем летчиков (ЧВВАУЛ).

Учебное заведение создали в 1940 году и после Второй мировой войны оно стало одним из ведущих авиационных вузов Советского Союза. Именно поэтому День авиации (отмечался 18 августа) в Чернигове в советское время праздновали довольно широко. Как это происходило, показали в Facebook-сообществе "Чернигов ретро", опубликовав несколько кадров с празднования. Фото прислал подписчик сообщества Юрий Сибирцев.

В тот день горожанам показали истребители МиГ-15 и учебно-тренировочный истребитель Як-11. Немало людей собрались тогда посмотреть на военные самолеты. Кстати, именно в Черниговском авиаучилище проходили подготовку пилоты истребительной авиации, в частности для самолетов МиГ разных поколений.

Учебное заведение имело собственную разветвленную аэродромную сеть в Черниговской области. Это позволяло курсантам получать интенсивную летную практику. Поэтому рев двигателя истребителя, пролетающего над городом здесь не был диковинкой.

В целом Черниговское училище подготовило тысячи летчиков, среди которых – Герои Советского Союза, испытатели и командиры авиационных частей. Выпускники ЧВВАУЛ служили не только в СССР, но и в странах Варшавского договора и государствах-союзниках.

Когда СССР распался, училище некоторое время еще функционировало в независимой Украине. Впрочем девяностые все же не пережило. Оно было закрыто в 1995 году. Впрочем, авиационное наследие Чернигова сохраняется и сегодня – в топонимике, памятниках и воспоминаниях жителей, в том числе о праздниках, как зафиксированный на пленку День авиации.

