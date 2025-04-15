Какая была набережная в Днепре до строительства 'Паруса': архивные фото

Отель "Парус" в Днепре уже почти полвека является одним из самых известных, хотя и недостроенных, построек Днепра. Его строительство началось еще в 1975 году, но так и не было завершено, став своеобразной визитной карточкой города.

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Сегодня мало кто помнит, как выглядела набережная Днепра до появления этого монументального архитектурного памятника. Появившиеся в сети архивные фотографии позволяют взглянуть на этот участок набережной до начала грандиозного строительства, демонстрируя совсем другой, но также ухоженный ландшафт.

Отель "Парус" как символ эпохи

Отель "Парус" – это 32-этажная недостроенная гостиница, расположенная в городе Днепре. Его строительство длилось в течение двух десятилетий, с 1975 по 1995 годы, но так и не было завершено. В начале 1970-х годов советская власть имела амбициозное намерение возвести новую архитектурную доминанту, которая символизировала бы мощь и величие Советского Союза. Местом для строительства была выбрана живописная набережная реки Днепр.

Проект гостиницы разрабатывался в течение 1972-1974 годов под руководством талантливого архитектора Владимира Зуева. Его команда молодых и энергичных проектантов создала уникальный для своего времени проект, не имеющий аналогов в мире. Утвержденный в 1974 году проект предусматривал строительство гостиницы на 996 мест. Строительство началось в 1975 году при личной поддержке Леонида Брежнева, а проект был передан на баланс УССР.

На первом этапе строительства было забито около 3000 свай под высотную часть гостиницы. Затем был построен монолитно-железобетонный каркас, в создании которого принимали участие ведущие промышленные предприятия Днепра. Особенно крепкие металлические колонны для первых 15 этажей были изготовлены на мариупольском заводе "Азовсталь". Параллельно со строительством каркаса велось строительство инфраструктуры, включая разнообразные мастерские, трансформаторные подстанции, котельную, вентиляционные камеры, а также помещения для кафе, баров, ресторанов и других сервисов.

Заморозка строительства и смена владельцев

Однако с 1987 года темпы строительных работ начали замедляться, а в 1995 году строительство было окончательно прекращено. В 2005 году недостроенная гостиница была продана частной компании с условием завершения строительства к 2015 году, однако эти планы так и не были реализованы.

В 2021 году решением суда гостиница "Парус" была возвращена в собственность Днепровского городского совета. В настоящее время городские власти рассматривают возможность сноса здания, предварительно закрасив изображенный на нем герб Украины, и кардинального обустройства территории, на которой расположен этот известный недострой.

До начала строительства гостиницы "Парус" в 1975 году, участок набережной, где сейчас возвышается недострой, выглядел совсем иным. Архивные фотографии свидетельствуют, что это место уже было обустроено для отдыха горожан, но не имело той архитектурной доминанты, которой впоследствии стал Парус. На фото можно увидеть зеленые насаждения, пешеходные дорожки и, вероятно, другие элементы городского благоустройства, создававшие уютную атмосферу для прогулок вдоль Днепра.

Архивные фотографии являются ценным свидетельством того, как выглядела одна из самых популярных локаций Днепра до начала строительства знакового, но так и не завершенного проекта гостиницы "Парус". Эти фотографии позволяют современникам сравнить прошлое и настоящее городского ландшафта и оценить произошедшие на протяжении десятилетий изменения.

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