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Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

Алина Милсент
История городов Украины
3 минуты
39
Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

Бережаны – город в Тернопольской области, расположенный среди живописных холмов на берегах реки Золотая Липа. Через город проходит железнодорожная ветка, соединяющая Тернополь с Ходоровым, а расстояние до областного центра составляет около 50 км.

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На территории Бережан функционирует государственный историко-архитектурный заповедник, охраняющий ценное культурное наследие региона. Древнейшее документальное упоминание о Бережанах датируется 1375 годом. В сети появились уникальные архивные фото города.

Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

Город известен уникальной архитектурой, сохранившейся еще с XVII века. Среди жемчужин архитектуры – Бережанский замок, церковь Пресвятой Троицы, Армянская церковь, старинная застройка центральной части.

Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

История города достигает времен Ягайла, передавшего эти земли боярину Ваське Тептуховичу. Польский историк Рафал Несторов считал, что первое достоверное упоминание о Бережанах датируется 1445 годом, когда местный землевладелец Петр Цебровский выступал в суде во Львове. В последующие годы Бережаны неоднократно упоминались в официальных документах – в частности, в 1464 и позже.

В 1530 году город получил магдебургское право, когда король Сигизмунд I Старик передал его во владение воеводе Николаю Сенявскому. Город состоял из нескольких пригородов – Подзамче, Поселка и Адамовки.

С XVI до XVIII века Бережанами владел влиятельный род Сенявских. При их правлении город развивался как оборонный и культурный центр. Впоследствии владения перешли к князьям Чарторыйским, а затем – к родам Любомирских и Потоцких.

В 1648 году горожане-украинцы присоединились к восстанию Богдана Хмельницкого, а в 1649 и 1655 замок штурмовали казацкие отряды. В 1695 году в городе насчитывалось 404 дома и более 3,4 тысяч жителей.

Бережаны неоднократно терпели бедствия из-за эпидемий – чумы (1652, 1709, 1760, 1772) и холеры (1830). Городские акты сохранили упоминания о жертвах этих трагедий.

После разделов Польши в 1772 году Бережаны оказались в пределах Австрийской империи и стали уездным центром. В 1789 году здесь была открыта гимназия. В 1895 году был основан филиал общества "Просвита".

Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

24 сентября 1909 между Бережанами и Львовом было открыто железнодорожное сообщение.

Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

В 1916 году близ горы Лысоня шли ожесточенные бои между Легионом УСС и русской армией. Во время Первой мировой войны город сильно пострадал от военных действий.

3 марта 1918 года в Бережанах состоялось многолюдное вече в поддержку Украинской Народной Республики.

В ноябре 1918 года в городе была установлена власть ЗУНР. В Бережанском замке находилась Генеральная команда УГА, а также проходило государственное совещание с участием Евгения Петрушевича, Дмитрия Витовского и других военных лидеров.

В межвоенный период (1919–1939) город принадлежал Польскому государству, был уездным центром.

Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области
Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

После 1939 года город отошел к УССР. Здесь заработали новые учебные заведения и культурные заведения. Но в то же время начались массовые репрессии со стороны НКВД. Имущество многих жителей было конфисковано.

С июля 1941 по июль 1944 года Бережаны находились под немецкой оккупацией. В 1943 году в городе действовало гетто. Некоторые жители спасли евреев, за что были признаны Праведниками народов мира.

Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

22 июля 1944 года советские войска освободили город во время Львовско-Сандомирской операции.

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