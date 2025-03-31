Как в старом фильме: в сети показали уникальные фото Бережан Тернопольской области

Бережаны – город в Тернопольской области, расположенный среди живописных холмов на берегах реки Золотая Липа. Через город проходит железнодорожная ветка, соединяющая Тернополь с Ходоровым, а расстояние до областного центра составляет около 50 км.

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На территории Бережан функционирует государственный историко-архитектурный заповедник, охраняющий ценное культурное наследие региона. Древнейшее документальное упоминание о Бережанах датируется 1375 годом. В сети появились уникальные архивные фото города.

Город известен уникальной архитектурой, сохранившейся еще с XVII века. Среди жемчужин архитектуры – Бережанский замок, церковь Пресвятой Троицы, Армянская церковь, старинная застройка центральной части.

История города достигает времен Ягайла, передавшего эти земли боярину Ваське Тептуховичу. Польский историк Рафал Несторов считал, что первое достоверное упоминание о Бережанах датируется 1445 годом, когда местный землевладелец Петр Цебровский выступал в суде во Львове. В последующие годы Бережаны неоднократно упоминались в официальных документах – в частности, в 1464 и позже.

В 1530 году город получил магдебургское право, когда король Сигизмунд I Старик передал его во владение воеводе Николаю Сенявскому. Город состоял из нескольких пригородов – Подзамче, Поселка и Адамовки.

С XVI до XVIII века Бережанами владел влиятельный род Сенявских. При их правлении город развивался как оборонный и культурный центр. Впоследствии владения перешли к князьям Чарторыйским, а затем – к родам Любомирских и Потоцких.

В 1648 году горожане-украинцы присоединились к восстанию Богдана Хмельницкого, а в 1649 и 1655 замок штурмовали казацкие отряды. В 1695 году в городе насчитывалось 404 дома и более 3,4 тысяч жителей.

Бережаны неоднократно терпели бедствия из-за эпидемий – чумы (1652, 1709, 1760, 1772) и холеры (1830). Городские акты сохранили упоминания о жертвах этих трагедий.

После разделов Польши в 1772 году Бережаны оказались в пределах Австрийской империи и стали уездным центром. В 1789 году здесь была открыта гимназия. В 1895 году был основан филиал общества "Просвита".

24 сентября 1909 между Бережанами и Львовом было открыто железнодорожное сообщение.

В 1916 году близ горы Лысоня шли ожесточенные бои между Легионом УСС и русской армией. Во время Первой мировой войны город сильно пострадал от военных действий.

3 марта 1918 года в Бережанах состоялось многолюдное вече в поддержку Украинской Народной Республики.

В ноябре 1918 года в городе была установлена власть ЗУНР. В Бережанском замке находилась Генеральная команда УГА, а также проходило государственное совещание с участием Евгения Петрушевича, Дмитрия Витовского и других военных лидеров.

В межвоенный период (1919–1939) город принадлежал Польскому государству, был уездным центром.

После 1939 года город отошел к УССР. Здесь заработали новые учебные заведения и культурные заведения. Но в то же время начались массовые репрессии со стороны НКВД. Имущество многих жителей было конфисковано.

С июля 1941 по июль 1944 года Бережаны находились под немецкой оккупацией. В 1943 году в городе действовало гетто. Некоторые жители спасли евреев, за что были признаны Праведниками народов мира.

22 июля 1944 года советские войска освободили город во время Львовско-Сандомирской операции.

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