Как строили львовскую оперу: исторические фото

Строительство Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой стало одним из самых масштабных архитектурных событий конца XIX века. Возведение театра в самом центре Львова между Гетманскими валами и площадью Голуховских не только изменило городское пространство, но и обозначило переход Львова к новой эпохе – периоду больших европейских культурных амбиций.

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В сети появились уникальные фото оперы на разных этапах строительства. Сегодня Львовская опера – исторический символ города и центр культурной жизни.

12 июля 1895 магистрат города Львова объявил конкурс на проект нового театра. Несмотря на интерес, к конечному сроку, 1 января 1896 года, поступило всего два проекта. Победу одержал "Ludendo monet" архитектора Зигмунта Горголевского – известного инженера и директора Львовской высшей художественно-промышленной школы. Именно ему доверили реализацию амбициозной идеи.

Окончательный проект был утвержден в апреле 1896 года. Уже через несколько лет Горголевский получил орден Железной Короны III класса – признание его заслуг в создании театра, который стал визитной карточкой города.

Строительство Большого театра велось в сверхсложных инженерных условиях: на участке, где протекала река Полтва. По проекту Горголевский, ее русло было перенаправлено под землю – под нынешним проспектом Свободы. Это позволило построить сооружение на глубоком бетонном фундаменте с асфальтовой гидроизоляцией.

5 июня 1897 года приступили к земляным работам. Вручную вырыли котлован объемом более 16 500 кубометров. Во время раскопок были обнаружены остатки оборонных стен XVIII века и дубовые сваи, которыми когда-то укрепляли берега Полтвы.

21 августа 1897 года началось бетонирование фундамента. Качество работ контролировала специально созданная театральная комиссия под председательством Гвальберта Зембицкого. Гидроизоляционные материалы поставлял Станислав Лишкевич, владелец львовской фабрики асфальта и рубероида.

Строительство осуществлял архитектурно-строительный союз Ивана Левинского и Юзефа Сосновского – ведущих инженеров Галиции. Общий контроль осуществлял Комитет по строительству театра во главе с президентом города Годзимиром Малаховским. В состав входили архитекторы, городские инженеры, профессора Львовской политехники, юристы, врачи, историки, в частности, Владислав Лозинский.

Со строительством оперы город получил новый архитектурный центр и пространственную доминанту. Театр стал финальной точкой городского проспекта и замкнул перспективу проспекта Свободы.

Театр был открыт 4 октября 1900 года премьерой оперы "Янек" Владислава Желенского. Главную партию исполнил украинский тенор Александр Мишуга. Среди гостей были писатель Генрик Сенкевич, композитор Игнатий Ян Падеревский, делегации европейских театров. Так, Львов вошел в круг городов с собственной европейской оперной традицией.

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