Как изменился Ивано-Франковск: старые фото города

Ивано-Франковск берет свое начало как укрепленный город-крепость Станиславов, основанный в XVII веке. Расположенный между двумя реками, Быстрицей Надворнянской и Быстрицей Солотвинской, он лежит среди Покутской равнины и относится к ключевым историко-культурным центрам Галичины.

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На месте нынешнего города когда-то существовало село Заболотье, впервые упомянутое в источниках в 1437 году. С 1662 года Станиславов получил магдебургское право, что стало определяющим для его дальнейшего развития. На протяжении веков город входил в состав разных государств: Речи Посполитой, Австрийской империи, Западноукраинской Народной Республики, межвоенной Польши и СССР. В сети появились архивные фотографии Ивано-Франковска.

Фонд имени известного франковского фотографа Степана Назаренко обнародовал уникальную фотоподборку, которая охватывает два десятилетия истории Ивано-Франковска – с 1967 по 1987 год. Фотографии зафиксировали ключевые объекты городской архитектуры и урбанистические трансформации, которые происходили в городе на фоне советской эпохи. Без лишней ностальгии – только документальная фиксация изменений и визуальное свидетельство того, что город сохранял эстетику даже в сложные периоды.

Главпочтамт, 1967 год

Один из центральных объектов города – главпочтамт на улице Сечевых Стрельцов. На фото 1967 года достройка еще в процессе. Здание должно было стать символом административного функционализма – сдержанное, массивное, с характерной архитектурной симметрией.

Первые многоэтажки, пересечение улиц Галицкой и Набережной

На рубеже 1970-х годов на набережной Быстрицы Солотвинской появились первые девятиэтажки. Дома на углу улиц Галицкой и Набережной стали началом массовой многоэтажной застройки восточной части Ивано-Франковска.

Мост на Пасечную через Быстрицу Солотвинскую

Фото фиксирует мост, соединяющий центральную часть Ивано-Франковска с улицей Пасечной. По состоянию на конец 1980-х мост уже был объектом городской инфраструктуры.

Улица Независимости, 29, 1987 год

Дом, расположенный вблизи современного центра "Є", зафиксирован на фото 1987 года. Типичный пример позднесоветской жилой застройки: лаконичные формы, отсутствие декоративных элементов, функциональность.

Город с крыши почтамта, 1968–1972 годы

Ретроспективный панорамный кадр с крыши почтамта позволяет увидеть, каким был центр города во второй половине ХХ века. Плотная застройка, не слишком высокая этажность, благоустроенные улицы – общий образ города сохранял историческую ценность.

Бельведерская, 2а, 1970-е годы

На фотографии – дом, расположенный на современной улице Бельведерской. Фото 1970-х демонстрирует типичный жилой дом той эпохи, с присущими конструктивизму чертами – прямолинейность, экономия форм, социальная ориентация на массового жильца.

Грушевского, 14, 1987 год

На фото – жилой дом с характерным фасадом и архитектурным обрамлением окон, сохраняющий черты городской застройки середины ХХ века.

Армянская церковь, 1970-е годы

В советский период храм был превращен в Музей истории религии и атеизма. В кадре – характерная тогдашняя экспозиция: перед церковью стоит макет космической ракеты, символ научно-пропагандистского противопоставления религии.

Эти фотографии являются не только фиксацией изменений, но и напоминанием: городская структура формируется постепенно – несмотря на политические режимы, идеологии или стилистические веяния. Ивано-Франковск изменился, но остался узнаваемым – это город со своей уникальной идентичностью.

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