Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Застройка на современной Центральной площади в Черновцах началась более 200 лет назад. За это время площадь сменила несколько названий, в частности длительный период называлась Рынок, что соответствовало традиции городского планирования в тогдашней Европе.

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На протяжении веков площадь претерпевала архитектурных трансформаций: здесь возводили административные здания, гостиницы, торговые и финансовые учреждения. Часть сооружений исчезла в результате пожаров или реконструкций, другие сохранились по сей день. Суспільне Чернівці собрало архивные фотографии площади и сравнило их с современным видом.

Первым документально зафиксированным зданием на площади считается то, в котором сейчас расположен корпус Черновицкого торгово-экономического института. Когда-то здесь работал отель "Черный орел". Изначально здание имело только один этаж, не считая цокольный. Впоследствии надстроили еще на два этажа.

"На здании можно увидеть сделанный широкий "пояс", после которого построили еще два этажа отеля. Скорее всего отель был успешен", – прокомментировал экскурсовод Ярослав Адамчук.

В марте 1999 года на площади установили памятник Тарасу Шевченко. До того на этом месте стояли двухэтажные дома, которые сгорели во время пожара в 1941 году. В межвоенный период фасады этих сооружений украшали афиши – в 1930-х годах в Черновцах активно демонстрировали голливудские фильмы.

В 1910 году на площади появилась новая гостиница "Золотой Лев", возведенная на месте одноименной старой двухэтажной постройки. На фасаде здания до сих пор сохранился барельеф льва. В советский период часть помещений передали университету, другая часть стала жильем.

Строительство городской ратуши началось в 1843 году, хотя первые планы появились еще в 1825-м. Возведение затянулось, однако после завершения Ратуша стала символом автономного статуса края.

"Когда строительство завершилось, Буковина предстала как самостоятельный край и окончательно получила сначала звание коренной провинции после 1849 года, затем изменения конституции и окончательно с 1864 года Буковина становится отдельной закрепленной провинцией, символом которой становится здание Ратуши", – пояснил Адамчук.

Отдельного внимания заслуживает башня Ратуши. Исторически она выполняла функцию смотровой площадки для пожарных. А с 2004 года ежедневно в полдень на башню выходит трубач и исполняет мелодию "Маричка".

На месте современного управления пенсионного фонда был отель "Три короны", построенный в 1786 году.

Буковинская сберегательная касса была построена в 1900 году в стиле венской сецессии (модерн).

Бывший дом губернатора позже стал отелем "Weiss", а с 1897 года – Румынским народным домом. Сегодня это здание рядом с Художественным музеем.

Также OBOZ.UA публиковал архивные фото Ровно периода 1940-х.

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