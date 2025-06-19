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Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Алина Милсент
История городов Украины
3 минуты
90
Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Застройка на современной Центральной площади в Черновцах началась более 200 лет назад. За это время площадь сменила несколько названий, в частности длительный период называлась Рынок, что соответствовало традиции городского планирования в тогдашней Европе.

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На протяжении веков площадь претерпевала архитектурных трансформаций: здесь возводили административные здания, гостиницы, торговые и финансовые учреждения. Часть сооружений исчезла в результате пожаров или реконструкций, другие сохранились по сей день. Суспільне Чернівці собрало архивные фотографии площади и сравнило их с современным видом.

Первым документально зафиксированным зданием на площади считается то, в котором сейчас расположен корпус Черновицкого торгово-экономического института. Когда-то здесь работал отель "Черный орел". Изначально здание имело только один этаж, не считая цокольный. Впоследствии надстроили еще на два этажа.

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

"На здании можно увидеть сделанный широкий "пояс", после которого построили еще два этажа отеля. Скорее всего отель был успешен", – прокомментировал экскурсовод Ярослав Адамчук.

В марте 1999 года на площади установили памятник Тарасу Шевченко. До того на этом месте стояли двухэтажные дома, которые сгорели во время пожара в 1941 году. В межвоенный период фасады этих сооружений украшали афиши – в 1930-х годах в Черновцах активно демонстрировали голливудские фильмы.

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

В 1910 году на площади появилась новая гостиница "Золотой Лев", возведенная на месте одноименной старой двухэтажной постройки. На фасаде здания до сих пор сохранился барельеф льва. В советский период часть помещений передали университету, другая часть стала жильем.

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Строительство городской ратуши началось в 1843 году, хотя первые планы появились еще в 1825-м. Возведение затянулось, однако после завершения Ратуша стала символом автономного статуса края.

"Когда строительство завершилось, Буковина предстала как самостоятельный край и окончательно получила сначала звание коренной провинции после 1849 года, затем изменения конституции и окончательно с 1864 года Буковина становится отдельной закрепленной провинцией, символом которой становится здание Ратуши", – пояснил Адамчук.

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет
Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Отдельного внимания заслуживает башня Ратуши. Исторически она выполняла функцию смотровой площадки для пожарных. А с 2004 года ежедневно в полдень на башню выходит трубач и исполняет мелодию "Маричка".

На месте современного управления пенсионного фонда был отель "Три короны", построенный в 1786 году.

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Буковинская сберегательная касса была построена в 1900 году в стиле венской сецессии (модерн).

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет
Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Бывший дом губернатора позже стал отелем "Weiss", а с 1897 года – Румынским народным домом. Сегодня это здание рядом с Художественным музеем.

Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет
Исторические фото Черновцов сравнили с современностью: как изменился город за 80 лет

Также OBOZ.UA публиковал архивные фото Ровно периода 1940-х.

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