Харьков в 70-х: в сети показали уникальное видео

Харьков – один из старейших и важнейших городов Слобожанщины, история которого насчитывает более трех с половиной веков. Основанный в 1654 году как пограничная крепость для сдерживания набегов крымских татар и ногайцев, город быстро превратился в полковой центр Харьковского слободского казацкого полка.

После отмены казацкого устройства в 1765 году город стал губернским центром, а уже в начале ХХ века превратился в крупный промышленный, торговый, культурный и образовательный центр. В сети появилось уникальное архивное видео эпохи 1970-х.

История Харькова в ХХ веке

События 1917–1919 годов сделали Харьков одним из политических центров революционной эпохи. В декабре 1919 года советская власть установила контроль над городом, и Харьков стал первой столицей Украинской Советской Социалистической Республики, оставаясь ею до 1934 года.

В 1920–30-х годах город развивался в духе индустриализации. Строили крупные заводы, в частности Харьковский тракторный (ХТЗ), Турбоатом, завод имени Малышева. Здесь начали работать научные институты, театры, университеты, художественные школы.

Во время Второй мировой войны город претерпел огромные разрушения. В 1941 году Харьков был оккупирован немецкими войсками, и за два года оккупации его население сократилось более чем втрое. После освобождения началось масштабное восстановление.

Харьков 1970-х

В 1970-х Харьков переживал новую волну развития. В это время активно формировались новые жилые районы, промышленные зоны, открывали культурные объекты. Именно к этому периоду относится архивное видео 1976 года, на котором зафиксированы кадры с проспекта Юбилейного.

На видео, в частности, можно увидеть:

новые шестнадцатиэтажные жилые дома, ставшие символом массового жилищного строительства эпохи;

телефонную станцию – важный объект связи;

кинотеатр, где проходили премьеры советских фильмов и тематические вечера;

поликлинику, которая обслуживала жителей района.

Эти кадры передают атмосферу Харькова середины 1970-х.

