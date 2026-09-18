Харьков почти 75 лет назад: в сети появилось архивное фото

Вторая мировая война нанесла Харькову очень сильный удар. Именно поэтому 1950-е годы в городе воспринимались как время великого расцвета – восстановление, расширение и превращение его в крупный промышленный и культурный центр происходили весьма активно.

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Именно этот момент запечатлен на фотографии, которую опубликовало Facebook-сообщество "Харьков-Ретро. Лица, мода, вещи, атмосфера". На снимке перед нами улица Пушкинская, ныне Григория Сковороды, снятая примерно в 1952 году.

Харьков пережил четыре смены власти во время войны и понес колоссальные разрушения. Центральные улицы пострадали особенно сильно: многие здания XIX – начала XX вв. либо сгорели, либо были взорваны во время отступления. На месте отеля "Метрополь" в начале Пушкинской улицы, например, в 1950-х годах вырос новый угловой многоэтажный дом – типичная постсоветская замена, когда старое здание исчезало навсегда, а новое пыталось её заменить, но не всегда вписывалось.

Именно такой дом хорошо виден на фото. Это массивное кирпичное здание, построенное в духе сталинского ампира – со строгими прямыми линиями и сдержанным декором. В нем, кстати, жил известный харьковский астроном Николай Барабашов – человек, чьим именем назван кратер на Марсе.

Напротив – кинотеатр имени Жданова. Впоследствии он получил название "Дружба", а сейчас не работает. Афиша с названием фильма "Живой труп" точно датирует снимок: фильм Владимира Венгерова с Николаем Симоновым в главной роли вышел именно в 1952 году.

Улица Сковороды (тогда – Пушкинская) была в те времена символом возвращения к жизни после великой катастрофы. Мы видим, что она уже хорошо благоустроена, по трамвайным путям едет современный для тех времен трамвай, вместо срубленных и изуродованных деревьев высажены молодые липы. Город в те годы очень активно восстанавливался, и эта фотография запечатлевает именно тот момент, когда развалины уже убрали, а новостройки еще не успели окончательно вписаться в облик города.

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