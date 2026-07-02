Харьков более 100 лет назад: в сети показали фото из ресторана

Начало XX века украинский город Харьков встретил с большим энтузиазмом. Прогресс принес сюда стремительное развитие, горожане богатели, а улицы застраивали новыми зданиями, все больше превращая город в настоящий европейский центр. И одним из ключевых символов этого был Гранд-отель "Проспер".

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Роскошное заведение построили ещ в 1830-х годах на углу Сергиевской и Павловской площадей, а дальше старались поддерживать репутацию одного из лучших в городе. И удавалось это весьма успешно, о чем свидетельствует фотография из ресторана отеля, сделанная в 1915 году. Еее опубликовала Facebook-страница "История и архитектура Харькова".

На фото мы видим роскошную растительную роспись в стиле модерн на потолке и стенах обеденного зала. Оформление выполнил чешский художник Ладислав Тракал. Столы в зале накрыты белыми скатертями и заставлены дорогой посудой, в частности хрустальными бокалами, на потолке – огромная, дорогая хрустальная люстра, в зале расставлены огромные горшки с живыми деревьями.

Просторные номера (а их здесь было около 100), изысканные интерьеры, ресторан и высокий уровень обслуживания делали Гранд-отель "Проспер" привлекательным местом для состоятельных гостей и иностранцев. Здесь кипела светская жизнь, происходили встречи и важные беседы, а иногда даже работали дипломатические учреждения – в частности, французское консульство. Отель был не просто местом для ночлега, а отдельным центром городской элиты.

Однако сейчас такого здания на картах Харькова уже не найдешь. Во время бурных событий революций и войн начала ХХ века его использовали для военных нужд, хотя впоследствии ему вернули статус отеля, пусть и под другим названием. А окончательно судьба роскошного заведения оборвалась в 1943 году, когда здание было разрушено в ходе боев Второй мировой войны.

Сегодня от Гранд-отеля "Проспер" остались лишь воспоминания и вот такие старые фотографии. А когда-то именно он олицетворял тот Харьков, который стремился быть частью большого европейского мира, пока не попал в ловушку Советского Союза.

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