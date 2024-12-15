Город торговли и портов: какой была Одесса в XIX в. Архивные фото

Одесса – один из самых больших украинских городов, имеющий давнюю историю. Первые поселения были основаны около VII века до н. е. древнегреческими колонистами. В XIII веке местность заселила Ногайская орда, а впоследствии побережье захватило Великое княжество Литовское.

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В XV веке город перешел в состав Османской империи и стал называться Хаджибей. В 1789 году возникло современное название – Одесса. В 1819-1859 годах здесь действовал торговый режим порто-франко – это способствовало резкому и стремительному экономическому развитию. В сети показали, какова была Одесса в XIX веке.

В здании Городской публичной библиотеки сейчас находится Археологический музей.

А это – оздоровительное место на Хаджибейском лимане у конечной станции камышового трамвая. Когда-то здесь был большой парк и лечебные заведения.

Далее видим Слободку-Романовку. Когда-то лучшей улицей здесь была Городская, окруженная небольшими домиками.

У Слободки-Романовки была уникальная церковь на улице Нестурха. До настоящего времени храм не дожил, и сейчас на этом месте совсем другое культовое учреждение.

Сохранилась ранняя литография с памятником Дюку – это первая половина XIX века.

Оперный театр со стороны Ришельевской – здесь почти ничего не изменилось с конца позапрошлого века. А на Прохоровской площади был "Толкучий рынок", торговали одеждой, обувью и металлическими изделиями.

Это вид на Приморскую улицу и порт, 1886 год. Железнодорожный вокзал был построен в 1884 году, современное здание появилось только в 1952 году.

В праздничные дни на Куликовом поле устраивали народные гуляния с ярмарками, каруселями, цирками, зверинцами и прочими развлечениями.

Так выглядела Старобазарная площадь в 1870-80-е годы.

Сохранилось и изображение Бродской синагоги. Сейчас там находится архив.

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