Город нефтяных месторождений: каким был Борислав на Львовщине в 1934 году

Борислав – это уникальный город на Львовщине, который заслуженно называют историческим населенным местом с чрезвычайно богатым промышленным прошлым. Он единственный в мире полностью расположен на территории нефтегазового и озокеритного месторождения, а его недра скрывают не только "черное золото", но и многочисленные источники целебных минеральных вод.

Уже в XVI веке город славился своим "скальным маслом", которое использовали для освещения улиц соседнего Дрогобыча. В начале XX века этот регион обеспечивал около 5% мировой добычи нефти, что выводило Галичину на третье место в мире после США и российской империи.

Ретро-фотографии Борислава до больших разрушений

Недавно в сети была обнародована серия уникальных фотографий Борислава, датированных 1934 годом. Эти кадры удалось найти благодаря проекту Lodomeria, а их автором оказалась известная американская путешественница и исследовательница Луиза Арнер Бойд. Ее визит в город нефтяников не был случайным, ведь в те времена Борислав оставался одним из важнейших энергетических центров Европы. Фотографии зафиксировали панорамные виды города, где жилые дома граничили с лесом нефтяных башен, создавая сюрреалистический индустриальный пейзаж.

На архивных фотографиях можно разглядеть надписи тогдашних нефтяных гигантов, таких как "Malopolska Petrolea" и "Urycka Spółka dla Przemysłu Naftвого". Это были времена, когда нефтяной промысел Галичины уже пережил свой пик, но все еще оставался основой экономики региона. Ценность этих фото заключается в том, что они демонстрируют Борислав в его "золотой век", еще до того, как Вторая мировая война навсегда изменила архитектурное и промышленное лицо города.

От экономического подъема до огненного ада 1941 года

Период между 1928 и 1936 годами был сложным для Борислава из-за мирового экономического кризиса, который привел к сокращению добычи нефти на треть. Несмотря на падение показателей с 511 тысяч до 319 тысяч тонн в год, бориславская рапа продолжала играть ключевую роль в финансовой стабильности тогдашнего польского государства. Однако настоящая катастрофа постигла город в июне 1941 года, когда советские войска, отступавшие под натиском немецкой армии, прибегли к тактике "сожженной земли".

В ночь на 27 июня 1941 года Борислав превратился в настоящий ад: горели нефтеперерабатывающие предприятия, хранилища и более 1000 деревянных нефтяных башен. Огонь уничтожил огромную часть исторического промышленного хозяйства, заставив город после войны практически заново отстраивать свою инфраструктуру. Опубликованные фотографии 1934 года являются едва ли не последним визуальным свидетельством того величественного и одновременно грязного города нефтяных магнатов, каким он был до разрушительного пожара.

История нефтяного промысла: от колодцев до сверхглубоких скважин

Добыча нефти на Прикарпатье прошла долгий путь от ручных "копанок" до современных методов интенсификации. Первое нефтеперегонное предприятие в Бориславе открыл Роберт Домс в 1853 году, используя патент выдающегося изобретателя Иоганна Зега. К середине 1860-х годов в городе функционировало около 5 тысяч ям глубиной до 40 метров, а нефть из них вычерпывали ведрами. Впоследствии на смену примитивным методам пришло механическое ударное и канатное бурение, что позволило достигать глубин более 1000 метров.

Настоящим прорывом стала скважина "Ойл-Сити", которая в 1908 году дала невероятный фонтан – до 3000 тонн нефти в сутки. После Второй мировой войны отрасль получила новый толчок с развитием Долинского и Новосходницкого месторождений. В конце XX века на Прикарпатье было добыто стомиллионную тонну нефти, а Бориславский район стал абсолютным рекордсменом, выдав из недр более 42 миллионов тонн сырья и огромные объемы газа.

Сегодня, хотя добыча и снизилась из-за исчерпания запасов, Борислав остается городом-музеем под открытым небом, хранящим память о величии "нефтяной лихорадки".

