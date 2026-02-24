Старый Збараж: в сети показали атмосферные фото

Збараж – это настоящая жемчужина Тернопольщины, которую официально причисляют к списку 39 городов Украины с богатым историко-культурным наследием. Расположенный всего в 17 километрах от областного центра на живописной реке Гнезна, он впервые упоминается в летописях еще под 1211 годом.

Видео дня

Задолго до этих записей город функционировал как один из наиболее укрепленных удельных центров Галицко-Волынского княжества. В XIII веке Збараж успел побывать во владениях польского короля Лешко Белого, однако впоследствии утвердился как важный волостной центр на уровне с Теребовлей и Кременцом.

Его стратегическое значение всегда привлекало внимание власть имущих, а мощные фортификации делали город ключевым оборонительным пунктом региона. Богатая на события история оставила здесь десятки памятников, которые сегодня привлекают тысячи туристов со всей страны.

Ретро-путешествие во времени: быт довоенного Збаража

Недавно в Фейсбук-сообществе "Путешествие по Старой границе" появилась уникальная серия архивных фотографий. На опубликованных кадрах зафиксирована жизнь Збаража в период до 1939 года, когда город был частью Второй Речи Посполитой. Фотографии демонстрируют тогдашнюю архитектуру, в частности здания местной аптеки, церкви и дома культуры, которые сохранились до наших дней лишь частично или в измененном виде.

Особый интерес вызывают бытовые сцены: горожане у местного "генделя", традиционные деревянные повозки и запряженные лошади на мощеных улочках.

Эти визуальные свидетельства позволяют современникам лучше понять атмосферу "польского" периода, когда город был административной частью Волынского воеводства. Фотографии являются ценным источником информации о моде, транспорте и социальной жизни збаражчан до момента, когда советская оккупация навсегда изменила устройство края.

От литовских князей до бурных событий XX века

История города полна как периодов расцвета, так и трагических разрушений. В 1393 году великий князь Витовт предоставил город князю Корибуту, который построил здесь первый замок, однако уже в 1474 году твердыня пала под натиском татарской орды. Легендарная осада 1649 года во время войны Богдана Хмельницкого принесла Збаражу мировую славу: именно здесь казацкие войска держали в осаде польский гарнизон, а под стенами замка погиб знаменитый полковник Нестор Морозенко и был ранен Иван Богун.

После вхождения в состав империи Габсбургов в 1772 году, Збараж начал приобретать европейские черты: здесь действовала немецкая гимназия и развивалась инфраструктура. В начале XX века город получил железнодорожное сообщение, что стимулировало экономику, однако военные лихолетья не обошли край. В 1918 году Збараж стал центром уезда ЗУНР, а позже пережил тяжелые времена польской администрации, нацистской оккупации и создания гетто.

В послевоенные годы, из-за значительных разрушений Тернополя, Збараж временно выполнял функции областного центра, принимая у себя государственные учреждения в течение 1944-1946 годов.

Сегодня город активно восстанавливает свое наследие, реставрируя памятники и замковые комплексы. Новейшая история Збаража – это путь возвращения к истокам и сохранения памяти о каждой эпохе, оставившей свой след на этих древних землях.

OBOZ.UA предлагает также посмотреть старые фотографии из Ужгорода начала XX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.