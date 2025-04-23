Фото из Лондонского музея: в сети показали Житомир в 1920 году

История Житомирского железнодорожного вокзала началась в 1896 году с открытия станции и строительства первого деревянного вокзала и узкоколейной линии Бердичева.

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В течение следующих десятилетий узел развивался, и знаковым событием стала замена узкого пути на широкую и строительство линии в Коростень в 1914-1915 годах, когда также было возведено новое каменное здание вокзала рядом со старым, которое просуществовало до 1971 года. Современный вид вокзал получил именно в 1971 году.

В сети опубликовали уникальное фото Житомирского железнодорожного вокзала, сделанное во время бурного 1920 года. Фотография происходит из коллекции Имперского военного музея в Лондоне (IWM London) и обозначена как часть серии "Poland".

Историческое изображение фиксирует город в период гражданской и советско-польской войн — важный момент как для Украины, так и Европы в целом.

Подобные фото позволяют взглянуть на знакомые места под другим углом – сквозь призму прошлого столетия. Они не только сохраняют визуальную историю, но подчеркивают роль Житомира в транспортной системе того времени.

Железнодорожная станция Житомира была важным транзитным узлом и оставалась ключевой для региона уже более века. Открыли ее в 1896 году, а первое здание вокзала было с дерева. Именно в этом году отправился первый поезд в направлении Бердичева — этим событиям и регулярное железнодорожное сообщение в городе. С годами станция претерпела несколько этапов реконструкции и расширения, став узловой грузовой станцией первого класса.

В начале XX века Житомир развивался как важный ж/д центр. В 1912 году по указу императора Николая II началось строительство новой широкопутной линии. Уже в 1915 году была завершена прокладка пути в Коростень и возведен новый каменный вокзал рядом со старым. Это сооружение просуществовало до 1971 года, когда его заменили современным зданием, которое горожане видят и сегодня.

Фото с 1920 года возвращает нас в те времена, когда железная дорога была не только средством передвижения, но и артерией жизни для городов и армий. В это время станция Житомир становилась объектом стратегического значения, особенно во время активных военных действий в регионе. В те годы здесь также проходили забастовки, в том числе железнодорожников, что лишь подчеркивает социальное напряжение той эпохи.

Инфраструктура железнодорожного узла постепенно модернизировалась: появились новые направления — в Фастов, Коростень, Бердичев, Звягель, Коростышев. Часть направлений электрифицировали, в частности участок в Фастов в 2011 году. Сейчас в Житомире работают над расширением электрификации, что позволит снизить нагрузку на другие маршруты и улучшить экологическую ситуацию.

Исторические кадры, как лондонское фото, напоминают, насколько динамичным был путь украинских городов в XX веке. Житомирская железная дорога — это не только транспортная артерия, но и свидетельница исторических изменений, происходивших в городе и стране. Такие архивы — это мостик между прошлым и настоящим, хранящий живую память в деталях.

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