Древний Кременец: в сети показали атмосферные фото

Кременец – один из древнейших и самых атмосферных городов Украины. Его история охватывает княжескую эпоху, литовско-польский период, Российскую империю, освободительную борьбу и мировые войны ХХ века.

Город расположен в 60 километрах от Тернополя, у подножия Кременецких гор, и давно известен живописными пейзажами. В сети появились редкие атмосферные фото города.

Первое достоверное письменное упоминание о Кременце датируется 1227 годом. Уже в XIII веке город не раз оказывался в центре военных событий и выдерживал осады. Со временем он переходил под власть разных государств и правителей, но каждый раз сохранял свое значение как укрепленный и важный центр региона.

Одна из важнейших страниц в ранней истории Кременца связана с его оборонительной ролью. В начале XIII века здесь княжил Мстислав Удатный, который разбил под городом войско венгерского короля Андраша II. В 1241 году Кременец выстоял перед ордами хана Батыя, а впоследствии выдержал и осаду Куремсы. Это сделало город одним из заметных форпостов тогдашней Волыни.

После упадка Галицко-Волынского государства Кременец оказался под властью литовских князей. В XIV веке здесь вместо деревянно-земляных укреплений построили каменный замок, который стал главным символом города. В начале XV века в Кременце находился великий князь литовский Витовт, а в 1438 году город получил магдебургское право.

В конце XV века город пришел в упадок из-за татарских нападений, однако в XVI веке снова возродился. Особую роль в этом сыграла Бона Сфорца, которая владела Кременецким замком в 1536–1556 годах. При ней замок существенно укрепили, а сам город и окрестности заметно расцвели.

После Люблинской унии 1569 года Кременец вошел в состав Речи Посполитой, а после третьего раздела Польши в 1795 году – в состав Российской империи.

В XIX веке город еще сохранял образовательное значение благодаря Высшей Волынской гимназии и Волынскому лицею, но впоследствии начал терять позиции. Постепенно Кременец превратился в провинциальный город империи, хотя в конце XIX века здесь появились отдельные признаки промышленного развития и железнодорожное сообщение.

В годы Украинской революции Кременец неоднократно переходил из рук в руки – только в 1917–1920 годах это произошло семь раз.

С октября 1920 по сентябрь 1939 года Кременец входил в Волынское воеводство в составе Польши.

Осенью 1939 года город заняла Красная армия, а с новым административным делением он был отделен от исторической Волыни и отошел к Тернопольской области.

