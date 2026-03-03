Древний Хуст: в сети показали атмосферные фото

Хуст – один из самых колоритных городов Закарпатья, который сочетает карпатские пейзажи, сложную историю и многонациональное наследие. Он расположен в живописной Верхнетисинской котловине, вблизи слияния Тисы и Рики, недалеко от румынской границы.

Город не раз оказывался в центре крупных исторических событий Центральной Европы. Именно здесь в разные эпохи пересекались торговые пути, культуры и политические интересы. Хуст известен как бывшая столица Карпатской Украины. Сегодня же он снова привлек внимание благодаря уникальным архивным кадрам.

В социальных сетях появилась подборка старинных фотографий Хуста, которые позволяют заглянуть в повседневную жизнь города десятки и даже сотни лет назад. На снимках – улицы, здания и жители, зафиксированные в привычных для себя обстоятельствах.

Фотографии передают атмосферу многокультурного города, где рядом жили украинцы, венгры, евреи, чехи и немцы.

История города Хуст

История Хуста достигает по меньшей мере XIV века, когда впервые упоминается "terra Huzth", а в окрестностях города был возведен мощный замок для охраны соляного пути. Благодаря выгодному расположению крепость стала центром Марамороской доминии и объектом постоянной борьбы между Габсбургами, трансильванскими князьями, турками и татарами.

Город неоднократно подвергался разрушениям во время войн, пожаров и восстаний, в частности в XVI-XVII веках и во время национально-освободительной войны Ференца Ракоци. В XIX веке Хуст превратился в важный торгово-ремесленный центр, а с появлением железной дороги его экономическое значение еще больше возросло. Драматические события пришлись на 1938-1939 годы, когда город стал столицей Подкарпатской Руси, а впоследствии — местом провозглашения независимости Карпатской Украины.

Обнародованные архивные фотографии еще раз напомнили, что Хуст – это не только современный город, но и живая летопись Закарпатья.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии, которые раскроют, каким был Хуст в начале XX века.

