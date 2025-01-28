В сети показали, каким был Энергодар в ХХ веке: город коренным образом изменился

Энергодар – украинский город, появившийся благодаря масштабному энергетическому проекту. Его история тесно связана со строительством Запорожской ТЭС и затем Запорожской АЭС. Расположен город в нижнем Приднепровье, на левом берегу разрушенного россиянами Каховского водохранилища.

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История Энергодара начинается в середине 1970-х годов, когда было принято решение построить новый город в районе, который должен стать центром энергетической инфраструктуры на юго-востоке Украины. В сети показали уникальные архивные фото города.

12 июня 1970 года был заложен первый камень на песчаном холме. Это место на полуострове, известное как Ивановские сугробы, выбрали для строительства одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Создание энергетического комплекса началось со строительства четырех блоков первой очереди мощностью до 300 тысяч кВт каждый и трех блоков второй очереди мощностью до 800 тысяч кВт. Общий энергетический потенциал составлял 3600 тысяч. кВт.

В первые годы основания города произошло стремительное заселение территории рабочими заводов, строительство жилья, социальной инфраструктуры.

С течением времени Энергодар развивался не только как энергетический, но и как промышленный центр, поскольку в городе расположены предприятия, обслуживающие энергетическую отрасль, а также другие производственные объекты.

До российской оккупации Энергодар был городом с развитой инфраструктурой, большими жилыми микрорайонами, образовательными и культурными заведениями.

С начала марта 2022 года Энергодар оккупирован российскими войсками. Жители города сопротивляются российским оккупантам.

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