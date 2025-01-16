Брусчаткой и не пахло: в сети показали дороги во Львове и в окрестностях 100 лет назад

Львов – город с богатой историей, и его улицы хранят следы разных эпох. Есть возможность сравнить современный Львов с городом, которым он был сто лет назад.

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Уникальные фотографии позволяют увидеть, как менялись улицы города, как появлялись новые дома, а старые – перестраивались. OBOZ.UA предлагает больше узнать об истории города Льва и посмотреть фотографии, которые демонстрируют, какими были дороги во Львове в начале XX века.

История города Львов

История Львова началась в середине XIII века, когда русский князь Даниил Галицкий основал город как стратегический пункт защиты от монголо-татар. Город был назван в честь его сына Льва.

Первое упоминание о Львове датируется 1256 годом в Галицко-Волынской летописи, от этой даты и ведется отсчет истории города. В 1272 году князь Лев перенес столицу Русского королевства во Львов, что подчеркнуло его значение в государстве того времени.

Львов до 1939 года

С конца XIV века Львов оказался во власти Польши, став важным экономическим и торговым центром Европы под названием Леополис. Город был построен по западноевропейским образцам с мощной фортификационной системой и Магдебургским правом, что регулировало жизнь горожан.

В конце XVIII века после разделов Речи Посполитой Львов вошел в состав Австро-Венгрии как столица "Королевства Галиции и Лодомерии" под названием Лемберг. Австрийский период отметился модернизацией города и приданием ему европейского вида, что до сих пор отражается в атмосфере львовских кафе.

В XX веке Львов стал эпицентром борьбы за независимость. После распада Австро-Венгрии в 1918 году была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), но в результате украинско-польской войны Львов снова оказался под польскими властями до 1939 года.

С приходом советской власти Львов стал частью УССР, пережив короткий период германской оккупации во время Второй мировой войны. В советский период Львов сохранял свой европейский колорит, отличаясь от других городов СССР. С 1991 года Львов стал частью независимой Украины и является важным культурным и туристическим центром, известным как "культурная" и "кофейная" столица страны.

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