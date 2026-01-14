Более 125 лет назад: в сети показали архивное фото из Хуста

Одной из жемчужин украинского Закарпатья является город Хуст. Он известен еще со средневековья, в XI веке здесь был построен замок, вокруг которого бурлила торговля и который служил укреплением. Большую роль в жизни города играла и играет река Хустец.

Видео дня

Именно ее и зафиксировал в 1901 году неизвестный фотограф. Его снимок опубликовало Facebook-сообщество Made in Uzhgorod.

На фото мы видим одноэтажную застройку, плетеный забор, фрагмент дощатого забора и женщин, которые стирают в реке Хустец одежду. С древнейших времен и до середины ХХ века такие водные артерии были крайне важными для хозяйства. Природные воды использовали прежде всего в хозяйственных целях: для мельниц, обработки земли, ремесел и обеспечения населения водой. Вдоль русла формировались поселения, огороды и пастбища, а сама река выполняла роль природного ориентира и границы.

Что касается именно реки Хустец, то она, в дополнение ко всему, имела еще и оборонительное значение. Ее русло проходило у подножия Хустского замка и делало его более неприступным.

Со временем, особенно в ХХ веке, роль реки постепенно менялась. С развитием инженерной инфраструктуры ее хозяйственное значение уменьшилось, зато возросло внимание к регулированию русла и защите от паводков. Сегодня Хустец играет скорее экологическую и ландшафтную роль: он формирует городское пространство, влияет на микроклимат и остается частью природного наследия края. Например, именно в пойме Хустца расположен заповедный массив "Долина нарциссов".

Ранее OBOZ.UA публиковал фото Лубен 100 лет назад – на ней изображена сцена водопоя на реке Суле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.