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Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

Алина Милсент
История городов Украины
3 минуты
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Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

Николаевский трамвай стал подлинной легендой. В январе 2025 этот вид транспорта в городе отпраздновал 110-летний юбилей. Во время полномасштабного вторжения трамваи стали называть настоящими символами стойкости, ведь они не остановили работу, а продолжали курсировать, развозя не только пассажиров, но и очищенную воду для горожан.

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В сети обнародовали архивные фото Николаевских трамваев. Первый трамвай на электрической тяге был пущен в городе 3 января 1915 года.

В 1914 году на Базарной площади была построена трансформаторная подстанция. Здание сохранилось и до наших дней, хотя несколько раз меняло свое предназначение.

К концу 1915 года в Николаеве оборудовали четыре трамвайных маршрута, а общая протяженность трамвайных путей составила 18 км.

Соборная улица в то время была проездной и по ней ездили трамваи.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

С 1917 по 1925 год трамваи не курсировали, ведь в городе были перебои с электроснабжением.

В 1927 году в Николаеве действовало два маршрута "Кузнецкая-Спасск" и "Каботажка-Больница".

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

Уже к концу 1930-х годов протяженность путей составляла 41 км, курсировало более 70 единиц подвижного состава.

Николаевские трамваи не останавливали работу и во время Второй мировой. Транспорт работал с 4:30 до 8:00 и с 17:00 до 20:00 по пяти маршрутам.

3 сентября 1944 года трамваи продолжили по маршруту от парка Петровского (современный "Народный сад") до улицы Херсонской (современный проспект Центральный). Тогда же возобновили работу на линии от Яхт-клуба до Черноморского судостроительного завода.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

23 июня 1952 года запустили трамвай на широком колеи.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

В конце 50-х годов строительство новых линий для узкоколейного трамвая было прекращено, а приоритетным направлением стала ширококолейка.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад
Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

Протяженность трамвайных линий в 1958 году составляла 46 км, а в 1960 – уже 64 км.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

В 1970 году работал 191 трамвайный вагон.

В 1985 году протяженность путей в черте города достигала 74 км. Выходили поезда из двух и даже трех вагонов.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

В первые дни начала полномасштабного вторжения движение трамваев в Николаеве было остановлено. Но уже 28 февраля 2022 года возобновили работу маршруты №1, №3 и №6. Проезд для всех сделали бесплатным. Трамваи "Николаевэлектротранса" начали использовать для доставки питьевой воды горожанам.

Архивные фото Николаева: кадры с трамваем, запущенным в городе 110 лет назад

Ранее OBOZ.UA публиковал исторические фото Донецка 100 лет назад, на которых, кстати, нет никакого намека на советщину.

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