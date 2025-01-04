Никакого намека на советщину: каким был Донецк более 100 лет назад. Уникальные фото

Современный Донецк, находящийся под российской оккупацией, по свидетельствам очевидцев, все больше скатывается в советскую неустроенность – в городе ухудшилось состояние дорог, постоянно есть проблемы с водоснабжением. Но все совсем не так было столетие назад.

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На тот момент город назывался Юзовка и был центром промышленного региона, который очень быстро развивался и богател. Это отразилось, в частности, на цветных открытках, фотографиях и репродукциях картин. Коллекцию таких изображений, вероятно, 1890-х годов опубликовал на своей Facebook-странице краевед из Нью-Йорка Бахмутского района, выступающий под никнеймом Etnografo Donetz.

По его словам, эти открытки были сделаны на основе черно-белых фотографий, которые затем раскрашивали вручную. При этом пытались передать реальные цвета построек. А значит, представления о тогдашней Юзовке, а ныне Донецке, они дают достаточно хорошо.

В те годы улицы в Юзовке, которую строили, в частности, американцы, называли линиями. И это отразилось на некоторых подписях к изображениям.

На первом фото мы видим живописное полотно. Это картина дома Эдвина Джеймса Уильямса, который являлся инженером шахты в Юзовке в конце девятнадцатого века.

На следующей открытке можно увидеть первую линию Юзовки. В настоящее время это часть улицы Артема от Донецкого металлургического завода до площади Ленина.

Следующей можно рассмотреть земскую больницу. Здание, как видим, достаточно большое.

Завершают подборку кадры Екатерининского общества. Рыковка является частью современного Калининского района Донецка. Здесь можно рассмотреть дом дирекций, также известный как дом Бальфура, больницу, сооружения шахт и рудников.

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