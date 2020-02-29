Ученые сделали сенсационное открытие в лечении сахарного диабета

Ученые нашли способ, который поможет побороть сложные формы такого распространенного заболевания, как сахарный диабет.
Открытие принадлежит специалистам Вашингтонского университета. Об этом сообщает издание Science Alert.
Так, в ходе их исследования был определен способ заставить плюрипотентные клетки, способные превращаться в любые ткани организма, трансформироваться в бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.
Ученые нашли новый способ навсегда побороть диабет
"Когда модифицированные клетки пересаживали мышам с тяжелой формой диабета, состояние животных быстро улучшилось. В течение двух недель уровень глюкозы в крови грызунов нормализовался и оставался низким в течение многих месяцев", – заявили ученые.
По их словам, новый метод позволяет уменьшить число побочных клеток других типов, образующихся из плюрипотентных.
Человеческие инсулин-секретирующие бета-клетки под микроскопом
sciencealert.com
Отмечается, что вместе с бета-клетками часто формируются другие клетки поджелудочной железы и печени. Они не являются вредными, но и не играют роли в контроле глюкозы, а также ограничивают лечебный эффект от стволовых клеток.
Специалисты убеждены, что результаты исследования помогут разработать эффективное лечение диабета в будущем, если эксперименты успешно пройдут с участием людей.
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