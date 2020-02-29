Ученые сделали сенсационное открытие в лечении сахарного диабета

Ученые нашли способ, который поможет побороть сложные формы такого распространенного заболевания, как сахарный диабет.

Открытие принадлежит специалистам Вашингтонского университета. Об этом сообщает издание Science Alert.

Так, в ходе их исследования был определен способ заставить плюрипотентные клетки, способные превращаться в любые ткани организма, трансформироваться в бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

Ученые нашли новый способ навсегда побороть диабет

"Когда модифицированные клетки пересаживали мышам с тяжелой формой диабета, состояние животных быстро улучшилось. В течение двух недель уровень глюкозы в крови грызунов нормализовался и оставался низким в течение многих месяцев", – заявили ученые.

По их словам, новый метод позволяет уменьшить число побочных клеток других типов, образующихся из плюрипотентных.

Человеческие инсулин-секретирующие бета-клетки под микроскопом sciencealert.com

Отмечается, что вместе с бета-клетками часто формируются другие клетки поджелудочной железы и печени. Они не являются вредными, но и не играют роли в контроле глюкозы, а также ограничивают лечебный эффект от стволовых клеток.

Специалисты убеждены, что результаты исследования помогут разработать эффективное лечение диабета в будущем, если эксперименты успешно пройдут с участием людей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как распознать сахарный диабет по самым главным симптомам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!