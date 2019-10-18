Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 11:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Зелена енергія та новини екології

"Маленький та нереальний": військові США подали патент на унікальний ядерний реактор

2.3т Читати матеріал російською

Інженери військово-морських сил США запатентували компактний ядерний реактор, який можна буде встановлювати на військову техніку.

Про це повідомляє The Drive. Автори наголошують на здатності майбутнього реактора виробляти "неймовірні обсяги енергії", і сумніваються в його реальності.

"Маленький та нереальний": військові США подали патент на унікальний ядерний реактор

Новини
NASA випробувала ядерний реактор для Марса

"Не дивлячись на те, що ідея використання ядерного синтезу в якості портативного джерела енергії здавалася утопією, дослідники ВМФ США запатентували свою розробку під назвою "Пристрій для плазмового компресійного синтезу" в кінці березня 2019 року, і розсекретили його лише у вересні", – відзначають автори .

За заявою інженерів, їх розробка здатна виробляти потужність в діапазоні від 1 мільярда до 1 трильйона ват і вище, при цьому споживаючи від кіловата до мегавата. Для порівняння: найбільша в Америці атомна електростанція Пало-Верде в Арізоні, виробляє близько 4000 мегават (4 гигаватта), а ядерні реактори А1В, розроблені для авіаносців військово-морського флоту, виробляють близько 700 мегават.

"Чесно кажучи, ми й гадки не маємо, чи реально створити такий реактор. Ми спробували змусити військових пояснити, чому були подані ці патенти, чи засновані вони на законних технологіях і чому вони були оприлюднені. У той же час, майже кожен фізик, з яким ми говорили, вважає, що всі ці патенти виходять за рамки відомої фізики і майже сміховинні з точки зору життєздатності", – підкреслюють автори

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технічного університету Ейндховена створили "міні-реактор", який працює за принципом рослинного фотосинтезу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
США
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
На фото плазменный реактор... Есть несколько разновидностей реакторов, самый распространенный - "Токамак", изобретенный русскими физиками в 1950 годах. По сути ученые пытаются в реакторе "зажечь солнце", но пока этот процесс существует лишь секунды. Так что, что там запатентовали американские военные, непонятно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel