"Маленький та нереальний": військові США подали патент на унікальний ядерний реактор

Інженери військово-морських сил США запатентували компактний ядерний реактор, який можна буде встановлювати на військову техніку.

Про це повідомляє The Drive. Автори наголошують на здатності майбутнього реактора виробляти "неймовірні обсяги енергії", і сумніваються в його реальності.

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"Не дивлячись на те, що ідея використання ядерного синтезу в якості портативного джерела енергії здавалася утопією, дослідники ВМФ США запатентували свою розробку під назвою "Пристрій для плазмового компресійного синтезу" в кінці березня 2019 року, і розсекретили його лише у вересні", – відзначають автори .

За заявою інженерів, їх розробка здатна виробляти потужність в діапазоні від 1 мільярда до 1 трильйона ват і вище, при цьому споживаючи від кіловата до мегавата. Для порівняння: найбільша в Америці атомна електростанція Пало-Верде в Арізоні, виробляє близько 4000 мегават (4 гигаватта), а ядерні реактори А1В, розроблені для авіаносців військово-морського флоту, виробляють близько 700 мегават.

"Чесно кажучи, ми й гадки не маємо, чи реально створити такий реактор. Ми спробували змусити військових пояснити, чому були подані ці патенти, чи засновані вони на законних технологіях і чому вони були оприлюднені. У той же час, майже кожен фізик, з яким ми говорили, вважає, що всі ці патенти виходять за рамки відомої фізики і майже сміховинні з точки зору життєздатності", – підкреслюють автори

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технічного університету Ейндховена створили "міні-реактор", який працює за принципом рослинного фотосинтезу.

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