"Конопля и солома": правительство Франции заставит строителей перейти на "зеленые" материалы

Новый план устойчивого развития Франции предполагает создание новых общественных зданий на 50% из дерева или других природных материалов.
На реализацию инициативы правительство выделило 2 года, после чего она вступит в силу по всей стране, пишет Archinect. Впоследствии для строительства нужно будет использовать "биологические материалы".
Иллюстрация
archinect.imgix.net
"Это будет касаться всех государственных учреждений. Строительство зданий будет производиться из материалов, которые составляют не менее 50 % древесины или материалов на биологической основе", – заявил министр по городам и жилищному строительству Франции Жюльен Денормандия.
По его словам, биологические материалы должны изготавливаться из веществ, полученных из живых организмов, например, из конопли и соломы. Как и дерево, они имеют значительно меньший углеродный след по сравнению с другими строительными материалами, такими как бетон и сталь.
Это предложение согласуется со стремлением президента Эммануэля Макрона сделать страну углеродно-нейтральной в отношении выбросов углерода к 2050 году.
По словам чиновника, французское правительство также инвестирует 20 млн евро на предстоящее строительство 100 городских ферм в пригороде города. Они должны быть построены в приоритетных районах, чтобы создать более зеленые пригороды по всей Франции и создать больше возможностей для местных продуктов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий, которые станут источниками "зеленой" энергии.
Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz