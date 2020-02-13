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13 февраля • обновлено в 11:41
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/ Экология

"Конопля и солома": правительство Франции заставит строителей перейти на "зеленые" материалы

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Новый план устойчивого развития Франции предполагает создание новых общественных зданий на 50% из дерева или других природных материалов.

На реализацию инициативы правительство выделило 2 года, после чего она вступит в силу по всей стране, пишет Archinect. Впоследствии для строительства нужно будет использовать "биологические материалы".

Иллюстрация

Иллюстрация

archinect.imgix.net

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"Это будет касаться всех государственных учреждений. Строительство зданий будет производиться из материалов, которые составляют не менее 50 % древесины или материалов на биологической основе", – заявил министр по городам и жилищному строительству Франции Жюльен Денормандия.

По его словам, биологические материалы должны изготавливаться из веществ, полученных из живых организмов, например, из конопли и соломы. Как и дерево, они имеют значительно меньший углеродный след по сравнению с другими строительными материалами, такими как бетон и сталь.

Это предложение согласуется со стремлением президента Эммануэля Макрона сделать страну углеродно-нейтральной в отношении выбросов углерода к 2050 году.

По словам чиновника, французское правительство также инвестирует 20 млн евро на предстоящее строительство 100 городских ферм в пригороде города. Они должны быть построены в приоритетных районах, чтобы создать более зеленые пригороды по всей Франции и создать больше возможностей для местных продуктов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на территории Уэльса в Великобритании компания Sero Homes построит район из 35 малоэтажных жилых зданий, которые станут источниками "зеленой" энергии.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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