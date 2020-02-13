"Конопля і солома": уряд Франції змусить будівельників перейти на "зелені" матеріали

Новий план сталого розвитку Франції передбачає створення нових громадських будівель на 50% з дерева або інших природних матеріалів.

На реалізацію ініціативи уряд виділив 2 роки, після чого вона набуде чинності по всій країні, пише Archinect. Згодом для будівництва потрібно буде використовувати "біологічні матеріали".

Ілюстрація archinect.imgix.net

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"Це буде стосуватися всіх державних установ. Будівництво будинків буде проводитися з матеріалів, які становлять не менше 50% деревини або матеріалів на біологічній основі", – заявив міністр по містах і житловому будівництву Франції Жюльєн Денормандія.

За його словами, біологічні матеріали повинні виготовлятися з речовин, отриманих з живих організмів, наприклад, з конопель і соломи. Як і дерево, вони мають значно менший вуглецевий слід в порівнянні з іншими будівельними матеріалами, такими як бетон і сталь.

Ця пропозиція узгоджується з прагненням президента Еммануеля Макрона зробити країну вуглецево-нейтральною стосовно викидів вуглецю до 2050 року.

За словами чиновника, французький уряд також інвестує 20 млн євро на майбутнє будівництво 100 міських ферм в передмісті міста. Вони повинні бути побудовані в пріоритетних районах, щоб створити більш зелені передмістя по всій Франції і створити більше можливостей для місцевих продуктів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на території Уельсу в Великобританії компанія Sero Homes побудує район з 35 малоповерхових житлових будинків, які стануть джерелами "зеленої" енергії.

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