В Канаде предложили использовать лед для экологических похорон: фото и видео

В Канаде дизайнер и антрополог Дайан Биссон разработала концепт экологичных погребальных урн из льда, которые наполняются прахом и спускаются на воду.

Об этом сообщает Tree Hugger. Согласно идее автора, после спуска на воде ледяная урна со временем начнет таять, благодаря чему пепел попадет в воду, а сама урна бесследно исчезает, не оставляя следов и отходов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

treehugger.com

Биссон провела исследования современных практик захоронения и пришла к идее создания безотходной урны, которая может быть использована и утилизирована без каких-либо остатков для окружающего мира. Дизайнер решила, что лед является лучшим решением для создания экологически устойчивого контейнера для человеческого праха.

treehugger.com

"Концепция превращения растворяемого мемориального объекта путем превращения воды в твердую форму льда вместе с пеплом праха является новаторской идеей. Это вдохновило меня на создание новых типов погребальных церемоний, подчеркивая мысльо возвращении тела в естественную среду, обратно к первоначальному источнику", – подчеркнула Биссон.

treehugger.com

Изначально проект под названием "Поток" был разработан для похоронного агентства Memoria в Монреале. Однако спустя некоторое время дизайнер получила эксклюзивный заказ на разработку и производство ледяных урн в США.

treehugger.com

В компании Memoria рассказали о "годах разработки лучшей формы для погребальной урны из льда". По их словам, итоговый продукт был неоднократно проверен во время погребальных церемоний в Канаде и получил положительные отзывы.

"Многие люди на протяжении всей жизни образуют прочную связь с океаном, озерами или реками. Вода делает жизнь на Земле возможной. На протяжении всей истории и в разных культурах она сохранилась как символ жизни, обновления и чистоты", – подчеркивают представители похоронного агентства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США одобрили экологический способ утилизации остатков людей путем превращения в плодородную почву.

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