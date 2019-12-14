У Канаді запропонували використовувати лід для екологічного похорону: фото і відео

У Канаді дизайнерка та антропологиня Дайан Біссон розробила концепт екологічних похоронних урн з льоду, які наповнюються прахом і спускаються на воду.

Про це повідомляє Tree Hugger. Згідно з ідеєю авторки, після спуску на воді крижана урна з часом почне танути, завдяки чому попіл потрапить у воду, а сама урна безслідно зникне, не залишаючи слідів та відходів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

treehugger.com

Біссон провела дослідження сучасних практик поховання і прийшла до ідеї створення безвідходної урни, яка може бути використана і утилізована без будь-яких залишків для навколишнього світу. Дизайнерка вирішила, що лід є кращим рішенням для створення екологічно стійкого контейнера для людського праху.

treehugger.com

"Концепція перетворення меморіального об'єкту, що розчиняється, шляхом перетворення води в тверду форму льоду разом з попелом праху є новаторською ідеєю. Це надихнуло мене на створення нових типів похоронних церемоній, підкреслюючи думку повернення тіла в природне середовище, назад до первісного джерела", – підкреслила Біссон.

treehugger.com

Спочатку проект під назвою "Потік" був розроблений для похоронного агентства Memoria в Монреалі. Однак через деякий час дизайнер отримала ексклюзивне замовлення на розробку і виробництво крижаних урн в США.

У компанії Memoria розповіли про "роки розробки кращої форми для похоронної урни з льоду". За їх словами, підсумковий продукт був неодноразово перевірений під час похоронних церемоній в Канаді і отримав позитивні відгуки.

"Багато людей протягом всього життя утворюють міцний зв'язок з океаном, озерами або річками. Вода робить життя на Землі можливим. Протягом всієї історії і в різних культурах вона збереглася як символ життя, оновлення та чистоти", – підкреслюють представники похоронного агентства.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США схвалили екологічний спосіб утилізації залишків людей шляхом перетворення в родючий грунт.

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