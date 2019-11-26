У Франції показали катамаран, який працює на водні та вітрогенераторах

Компанія Energy Observer у Франції показала проект морського судна, яке не використовує при русі газ або дизельне паливо. Це катамаран Energy Observer, прототип якого вже показує себе в Європі.

Катамаран при русі здатний виробляти водень як "екологічне" паливо, на цьому ж паливі судно може здійснювати хід.

topwar.ru/

Його створення здійснено на підприємстві в Сен-Мало (Бретань, Франція). Для цього створена компанія Energy Observer Developments, в якій працюють 200 техніків і інженерів.

Катамаран на водневому паливі вдосконалюють в плані підвищення потужність генеруючої установки. Остаточний варіант планують створити в 2022 році. І цей проект хочуть зробити інвестиційно привабливим, щоб згодом у французькому регіоні Бретань створити ціле підприємство з виробництва так званого "зеленого" водню – палива для різного роду "екологічних" двигунів. Про вартість проекту поки не повідомляється.

На даний момент на "водневому" катамарані встановлені "вітряки" (електрогенеруючі "вітрила" "Ocean Wings") особливої конструкції для додаткової вироблення електроенергії. При цьому конструкція таких "вітрил" "водневого" катамарана, як видно по фото, може бути різною. На додаток до цього поверхню прототипу судна покривається сонячними батареями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що використання водню як енергоносія дозволить спростити інтеграцію відновлюваної енергетики в промислові і побутові процеси.

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