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28 грудня • оновлено в 16:13
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В Україні з'являться "зелені" номери для транспорту: кого це зачепить і коли

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В Україні з 2020 року електромобілі отримають зелений колір номерного знака. Також зміняться місця для паркування "зеленого" транспорту.

Про це йдеться в тексті законопроєкту №2754 на сайті Верховної Ради. Там сказано, що він покликаний "захистити права водіїв електромобілів".

В Україні з'являться "зелені" номери для транспорту: кого це зачепить і коли

tsn.ua

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Згідно з документом, паркувальні місця для електрокарів обладнають спеціальними знаками. Якщо на такому місці хтось припаркує бензиновий транспорт, його власник заплатить штраф від 340 до 510 гривень. Також у правилах дорожнього руху з'являться три нові дорожні знаки.

Також до 10 лютого Міністерство внутрішніх справ і низка інших відомств мусять розробити та внести зміни в чинні державні технічні стандарти. Зокрема, в них мають з'явитися вимоги до дизайну знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Тим же документом уряд зобов'язав підлеглих у термін до 10 січня 2020 року внести необхідні зміни в підзаконні нормативні акти, щоб забезпечити виконання вимог закону.

Мета закону:

  • захистити права водіїв електрокарів на доступ до зарядок і паркувальних майданчиків;

  • наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів;

  • збільшити завантаженість наявних зарядних станцій для електромобілів;

  • підштовхнути розвиток зарядної інфраструктури для електрокарів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у серпні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10405 про доступ електромобілів до зарядних станцій.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Україна
Теги
Green Oboz електромобілі
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