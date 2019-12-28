В Україні з'являться "зелені" номери для транспорту: кого це зачепить і коли

В Україні з 2020 року електромобілі отримають зелений колір номерного знака. Також зміняться місця для паркування "зеленого" транспорту.

Про це йдеться в тексті законопроєкту №2754 на сайті Верховної Ради. Там сказано, що він покликаний "захистити права водіїв електромобілів".

tsn.ua

Згідно з документом, паркувальні місця для електрокарів обладнають спеціальними знаками. Якщо на такому місці хтось припаркує бензиновий транспорт, його власник заплатить штраф від 340 до 510 гривень. Також у правилах дорожнього руху з'являться три нові дорожні знаки.

Також до 10 лютого Міністерство внутрішніх справ і низка інших відомств мусять розробити та внести зміни в чинні державні технічні стандарти. Зокрема, в них мають з'явитися вимоги до дизайну знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

Тим же документом уряд зобов'язав підлеглих у термін до 10 січня 2020 року внести необхідні зміни в підзаконні нормативні акти, щоб забезпечити виконання вимог закону.

Мета закону:

захистити права водіїв електрокарів на доступ до зарядок і паркувальних майданчиків;

наблизити безпеку дорожнього руху до європейських стандартів;

збільшити завантаженість наявних зарядних станцій для електромобілів;

підштовхнути розвиток зарядної інфраструктури для електрокарів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у серпні президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10405 про доступ електромобілів до зарядних станцій.

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