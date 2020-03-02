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2 марта • обновлено в 12:52
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/ Электротранспорт

В Украине начали выпуск бюджетных электрических грузовиков

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Компания Murmuration Technology из Кривого Рога сообщила о старте проекта по производству городских электрических грузовиков под брендом CoolOn.

Об этом сообщают "Электровести". По данным авторов, ключевыми отличиями их разработки от конкурентов станет модульность конструкции и надежность итогового транспортного средства.

Иллюстрация

Иллюстрация

pinimg.com

"Мы изначально решили работать над коммерческими авто грузоподъемностью до 2.5 тонн. В дальнейшем будем выпускать также грузовики с грузоподъемностью 5,5 тон и электробусы. Легковой сегмент на сегодня не потянем, так как пока нет возможности конкурировать ни по качеству, ни по количеству, ни по стоимости. В Украине такого еще не делали", – уверяют создатели.

Разработка авто началась в 2019 году, и уже весной 2020 года авторы обещают показать первые тестовые модели грузовика CoolOn с грузоподъемностью 1,5 и 2,5 тонн. Каждый грузовик получит аккумуляторы емкостью 40 кВт*ч и запас хода в 200 км.

"Инженеры из Murmuration Technology работают на базе "конструкторского бюро с 25-летним опытом" из Кривого Рога. В 2016 году специалисты компании создали свой первый тестовый электрический автобус. Благодаря уже существующим наработкам и полученному опыту было решено создать собственный коммерческий электротранспорт и выйти на промышленные объемы", – отмечает издание.

Разработчики уверяют, что самостоятельно создали дизайн и конструкцию кузова и кабины авто. Аккумулятор и электрический мотор также были разработаны украинскими инженерами.

Каждый из агрегатов авто будет создан по модульному принципу, поэтому ключевые узлы и агрегаты грузовика можно будет заказать и изготовить, исходя из требований заказчика, уверяют создатели. Разработчики также уверяют, что их транспортное средство отлично подойдет для логистических компаний, курьерских и сервисных служб, корпоративных парков.

Ранее OBOZREVATEL писал, как компания Volvo Trucks запустила в американском штате Калифорния пилотную программу испытаний электрических грузовиков VNR Electric грузоподъемностью до 36 тонн.

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Читайте все новости по теме "Электротранспорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Украина Кривой Рог
Теги
Green Oboz электромобили
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
аккумуляторы емкостью 40 кВт*ч - если это прямая цитата производителя, боюсь представить, что они будут производить! Ёмкость аккумулятора измеряется в ампер-часах
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