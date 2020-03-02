В Україні почали випуск бюджетних електричних вантажівок

Компанія Murmuration Technology з Кривого Рогу повідомила про старт проекту з виробництва міських електричних вантажівок під брендом CoolOn.

Про це повідомляють "Електровісті". За даними авторів, ключовими відмінностями їх розробки від конкурентів стане модульність конструкції і надійність підсумкового транспортного засобу.

Ілюстрація pinimg.com

"Ми від самого початку вирішили працювати над комерційними авто вантажопідйомністю до 2,5 тонн. Надалі будемо випускати також вантажівки з вантажопідйомністю 5,5 тон і електробуси. Легковий сегмент на сьогодні не потягнемо, так як поки немає можливості конкурувати ні за якістю, ні за кількістю, ні за вартістю. В Україні такого ще не робили", - запевняють творці.

Розробка авто почалася в 2019 році, і вже навесні 2020 року автори обіцяють показати перші тестові моделі вантажівки CoolOn з вантажопідйомністю 1,5 і 2,5 тонн. Кожна вантажівка отримає акумулятори ємністю 40 кВт*год і запас ходу в 200 км.

"Інженери з Murmuration Technology працюють на базі "конструкторського бюро з 25-річним досвідом" з Кривого Рогу. У 2016 році фахівці компанії створили свій перший тестовий електричний автобус. Завдяки вже існуючим напрацюванням і отриманому досвіду було вирішено створити власний комерційний електротранспорт і вийти на промислові обсяги", – відзначає видання.

Розробники запевняють, що самостійно створили дизайн і конструкцію кузова і кабіни авто. Акумулятор і електричний мотор також були розроблені українськими інженерами.

Кожен з агрегатів авто буде створено за модульним принципом, тому ключові вузли і агрегати вантажівки можна буде замовити і виготовити, виходячи з вимог замовника, запевняють творці. Розробники також запевняють, що їх транспортний засіб відмінно підійде для логістичних компаній, кур'єрських і сервісних служб, корпоративних парків.

Раніше OBOZREVATEL писав, як компанія Volvo Trucks запустила в американському штаті Каліфорнія пілотну програму випробувань електричних вантажівок VNR Electric вантажопідйомністю до 36 тонн.

Руйнуємо міфи про сонячні панелі! Читайте в телеграм-каналі GreenOboz