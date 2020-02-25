Первые экземпляры электромобиля Tesla Model Y будут доставлены покупателям в марте 2020 года.

Об этом сообщает Electrek со ссылкой на сообщения, которые пользователи Twitter, которые сделали предзаказ кроссовера, начали получать от компании Tesla. При этом издание подчеркивает, что первые авто будут поставляться только в версии Performance.

Электромобиль Tesla Model Y tesla.com

Пользователи социальных сетей сообщили авторам издания о получении сообщения со ссылкой на официальный сайт Tesla. Там им предложили выбрать точную дату для доставки Model Y. Раньше всего можно получить свой электрокар 15 марта, следует из сообщения.

Скриншот tesla.com

После выбора даты доставки заказчикам предлагают ожидать ответа на почту от системы. В новом письме должны прийти данные для входа в учетную запись Tesla.

"Как только мы получим от вас подтверждение, мы отправим вам обновление в ближайшие дни, чтобы уведомить вас, когда вы сможете войти в свою учетную запись Tesla и выполнить все оставшиеся шаги. Ваш консультант Tesla будет готов ответить на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть", – говорится в сообщении компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США журналисты смогли снять секретный процесс дорожных испытаний нового электромобиля Tesla Model Y.

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