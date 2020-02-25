Перші екземпляри електромобіля Tesla Model Y буде доставлено покупцям у березні 2020 року.

Про це повідомляє Electrek з посиланням на повідомлення, які користувачі Twitter, що зробили попереднє замовлення кросовера, почали отримувати від компанії Tesla. При цьому видання підкреслює, що перші авто будуть поставлятися тільки в версії Performance.

Електромобіль Tesla Model Y tesla.com

Користувачі соціальних мереж повідомили авторам видання про отримання повідомлення з посиланням на офіційний сайт Tesla. Там їм запропонували вибрати точну дату для доставки Model Y. Раніше всього можна отримати свій електрокар 15 березня, випливає з повідомлення.

Скріншот tesla.com

Після вибору дати доставки замовникам пропонують чекати відповіді на пошту від системи. У новому листі повинні прийти дані для входу в обліковий запис Tesla.

"Як тільки ми отримаємо від вас підтвердження, ми надішлемо вам оновлення в найближчі дні, щоб повідомити вас, коли ви зможете увійти в свій обліковий запис Tesla і виконати всі кроки. Ваш консультант Tesla буде готовий відповісти на будь-які додаткові питання, які можуть у вас виникнути", – йдеться в повідомленні компанії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США журналісти змогли зняти секретний процес дорожніх випробувань нового електромобіля Tesla Model Y.

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