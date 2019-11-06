У США створили надпотужний електрокар в ретро-стилі 40-х років

У США на щорічному автомобільному шоу SEMA-2019 в Лас-Вегасі компанія Chevrolet показала концепт електричного пікапа E-10, створений в ретро-стилі.

Про це повідомляє Designboom. Стилістика пікапа повторює естетику так званих "хот-родів", які були популярні в 1940-х роках в США (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Новини Chevrolet випробувала свій новий суперкар на швидкість

Концепт Chevrolet E-10 побудований на базі пікапа Chevrolet C-10 1962 року випуску з використанням силової установки від Bolt EV потужністю 450 к.с., яка складається з двох електромоторів та двох літій-іонних батарей. Інженери стверджують, що електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 5 секунд.

Електрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Електрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Електрокар Chevrolet E-10 designboom.com

При цьому дизайн E-10 відрізняється від свого "прабатька" C-10. Електромобіль отримав нову радіаторну решітку, фари, задні ліхтарі і колісні диски. Салон теж піддався модифікаціям, проте дизайнери змогли зберегти автентичний вигляд.

Електрокар Chevrolet E-10 designboom.com

Також концепт отримав симулятор звуку двигуна внутрішнього згоряння. На вибір надається п'ять варіантів, серед яких є Chevrolet Camaro LS7 Z28 або двигун V8.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Німеччині автомобілем року став скандально відомий електрокар Porsche Taycan.

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