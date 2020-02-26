В США показали "зеленую" яхту для миллионеров с бесконечным запасом хода

На международной выставке в Майями компания Serenity Yachts показала две версии яхты на солнечных батареях стоимостью от $3 до $5 млн.

Об этом сообщает BusinessInsider. На более дешевой модели Serenity 64 установлены солнечные батареи суммарной площадью более 65 кв м, которые способны беспрерывно полностью обеспечивать питание двигателя яхты.

Электрическая яхта Serenity businessinsider.com

Стоит отметить, что создатели предусмотрительно оборудовали судно гибридным дизелем и электромотором. При использовании топливного двигателя крейсерская скорость доходит до 16 узлов (почти 30 км/ч), а на тяге электрического двигателя – до 5–6 узлов (около 9–11 км/ч).

Младшая модель, Serenity 64, уже поступила на рынок и доступна к продаже. Старшая, более мощная и дорогая версия, Serenity 74, все еще находится в разработке.

Электрическая яхта Serenity businessinsider.com

Создатели предлагают модульную систему судна, при которой покупатель сам выбирает, каким в итоге будет судно. К примеру, на главной палубе можно разместить камбуз и кают-компанию. Тогда в открытой кормовой части палубы можно будет установить стол и два больших дивана.

Еще один вариант компоновки предусматривает создание большой каюты владельца яхты, которая занимает весь корпус. В такой конфигурации также будут доступны две VIP-каюты с индивидуальными ванными комнатами и кабина для экипажа. Существует вариант и с четырьмя отдельными каютами.

Электрическая яхта Serenity businessinsider.com

В каждой каюте находятся письменный стол, двуспальная кровать, множество шкафов и отсеков для вещей, дополнительные места для сна или отдыха. В мастер-каюте помещается и большой гардероб.

Панель управления двигателем и приборы расположены на открытом мостике. Остальные органы управления находятся в рубке на верхнем уровне яхты. В ней также установлены три кресла для отдыха и диван, который можно использовать как лежак для принятия солнечных ванн. В случае плохой погоды верхняя палуба закрывается крышей.

Ранее OBOZREVATEL писал, как компания Energy Observer во Франции показала проект катамарана, который работает на водороде, а также оснащен солнечными панелями и ветрогенераторами.

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