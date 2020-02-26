У США показали "зелену" яхту для мільйонерів з нескінченним запасом ходу

На міжнародній виставці в Майямі компанія Serenity Yachts показала дві версії яхти на сонячних батареях вартістю від $3 до $5 млн.

Про це повідомляє BusinessInsider. На більш дешевій моделі Serenity 64 встановлено сонячні батареї сумарною площею більше 65 кв м, які здатні безперервно повністю забезпечувати живлення двигуна яхти.

Електрична яхта Serenity businessinsider.com

Варто відзначити, що творці завбачливо обладнали судно гібридним дизелем і електромотором. При використанні паливного двигуна крейсерська швидкість доходить до 16 вузлів (майже 30 км/год), а на тязі електричного двигуна – до 5-6 вузлів (близько 9-11 км/год).

Молодша модель, Serenity 64, вже надійшла на ринок і доступна до продажу. Старша, більш потужна і дорога версія, Serenity 74, все ще знаходиться в розробці.

Електрична яхта Serenity businessinsider.com

Творці пропонують модульну систему судна, при якій покупець сам вибирає, яким в результаті буде яхта. Наприклад, на головній палубі можна розмістити камбуз і кают-компанію. Тоді у відкритій кормовій частині палуби можна буде встановити стіл і два великих дивана.

Ще один варіант компонування передбачає створення великої каюти власника яхти, яка займає весь корпус. У такій конфігурації також будуть доступні дві VIP-каюти з індивідуальними ванними кімнатами і кабіна для екіпажу. Існує варіант і з чотирма окремими каютами.

Електрична яхта Serenity businessinsider.com

У кожній каюті знаходяться письмовий стіл, двоспальне ліжко, безліч шаф і відсіків для речей, додаткові місця для сну або відпочинку. В майстер-каюті поміщається і великий гардероб.

Панель управління двигуном і прилади повинні бути розташовані на відкритому містку. Інші органи управління знаходяться в рубці на верхньому рівні яхти. У ній також встановлені три крісла для відпочинку і диван, який можна використовувати як лежак для прийняття сонячних ванн. У разі поганої погоди верхня палуба закривається дахом.

Раніше OBOZREVATEL писав, як компанія Energy Observer у Франції показала проект катамарана, який працює на водні, а також оснащений сонячними панелями і вітрогенераторами.

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